Booshi Wever: PROME MINISTER TA PURBA NA UN MANERA NO-INTEGRO HUSTIFICA E NOMBRACIONNAN NA DVG!

Den un entrevista cu NoticiaCla Prome Ministro a duna un splicacion riba e nombracion di 5 funcionario na DVG pa transporte di patient. Remarcabel ta cu diripente ela lubida di menciona nombracion di e hefe di “ouderenzorg” y e ruman di un abogado cu lo bira hoofd personeelszaken na DVG.

Ta remarcabel cu ambos persona nombra como e hefenan aki tambe ta traha na e buro di e minister concerni. Cu otro palabra 7 persona, trahando na e bureau di minister di Salud a wordo comoda den un departamento cu ta cay bou di e minister.

Ta necesario pa ATROBE haci un fact-check di e declaracion di e Premier Croes, pasobra papia berdad parce te ainda no tin prioridad!A nombra 5 coordinador sin e preparacion debido pa ehecuta transporte di patient. Nan ta bay pa DVG cu tur e beneficio adkeri cerca buro MinTVS y pa colmo sin vacatura cq sin presupuesto. Y e cherry riba e bolo: sin cu formatierapport ta cla!! Con por hustifica e nombracionnan aki? Tin un conseho positivo di DVG y di DRH? Un nombracion pa 5 (!!!) aña ta normal pa contractanten den e temponan aki? Y cu si e advies ta negativo lo cambia e contractonan aki?

Pa hustifica e decision AD-HOC aki ta recuri atrobe na mentira. Segun e Premier mester a actua cu diligencia y bou presion pa evita di perhudica patientnan cu mester di transporte urgente. Tambe e Premier ta declara cu awor oponentenan politico ta trata na duna un mal interpretacion di INTEGRIDAD. Ta manera tur cos awor kier hinca den scochi di INTEGRIDAD.

Na prome lugar no tabata tin ningun motibo pa tuma e decision bou di presion. Dia 9 di juli 2020 AZV a notifica e compania priva encarga cu e transporte cu dia 14 di juli lo stop di paga p’e transporte y ta medio mei. Ya caba medio augustus AZV a yega na un acuerdo verbal cu e compania, pues no tabata existi un situacion di “urgencia”, dia 11 di september 2020 ora cu ministerraad a tuma e decision pa e nombracion di e 5 funcionario.Y ta pa puro casualidad net 5 persona cu ta traha na buro di e minister ta esunnan pa wordo nombra? Esaki ta INTEGRO? No tabata tin hende den otro departamentonan cu lo por a haci esaki? Ni den overtollig poel?

Interesante pa sa ta cu si tin mas di e tipo “nombracionnan” asina a tuma lugar.

Ta remarcabel cu e Premier ta enfoca riba INTEGRIDAD den su hustificacion. Durante e 3 aña di gobernacion actonan di corrupcion a tuma lugar y e Premier a prefera hasta di tuma parti pa esnan cu a comete esaki y core cu esnan cu a para pa husticia manera sra. Daphne Lejuez y sra. Marisol Lopez-Tromp. Dicon awor e no ta bisa cu e no sa di nada? Dicon den e caso aki e no a bisa cu cada minister tin su propio responsabilidad? Ta rivalidad tin? No ta e mesun Premier a hustifica e accion contra reglanan di Parlamento y actonan penal door di e presidente di Parlamento? Dicon ta un persona politico, como minister, ta bisa cu esaki no tin nada di haber cu INTEGRIDAD? Dicon no laga e hefe recien nombra di Oficina di Integridad wak esaki y laga e duna un oordeel? Of esaki ta un indicacion di kico e Premier ta spera pa e hefe aki bay bisa?

Pa tur hende ta conoci cu un di e preocupacionnan mas grandi di CAft y gobierno di Reino ta e gasto di personal, pues pa e Premier cada nombracion lo mester a wordo scrutina debidamente yacompaña cu consehonan positivo di DVG y DHR como tambe mester ta den presupuesto.

Ta pesey ta interesante pa e Premier publica e consehonan riba e nombracionnan aki. UPP no por imagina cu esakinan lo ta positivo. Y si esakinan ta negativo con por ta cu FULL conseho di minister a bai di acuerdo?

Premier ta lubida cu si un of mas minister compromete pais Aruba sin cu esaki ta presupuesta, nan tur ta cometiendo un acto penal? Kico e minister encarga cu Salubridad y Premier a haci? A tuma un decision ad-hoc deliberadamente ignorando e exigencia hulandes pa reduci gasto di personal y awor cu e berdad a sali na cla diripente Premier ta hunga e rol di “yo no fui” y ta bin cu un hustificacion fofo. Aki e Premier a “beat around the bush” cu un splicacion cu NO ta INTEGRO.

E hustificacion sinembargo no tabata dirigi pa consumo local. UPP ta di opinion cu e Premier no ta mucho impresiona pa opinion di oponentenan politico local, pero eta mas preocupa pa e veredicto Hulandes. CAft a expresa su disgusto pa e hecho cu atrobe gobierno no a cumpli cu palabracion y cu posiblemente un “aanwijzing”banda di COHO y RAft lo por sigui. E consecuencia ta cu atrobe por tin tardansa den e siguiente tranche financiero. Ey ta na unda e sapato ta preta y awor mester busca un otro salida for di un maneho cu a resulta devastador pa nos Isla y su pueblo.

E Premier na tur manera, yuda pa su “spindocters”, kier desvia atencion prome cu RAFT y COHO cuminsa pasa e hacha den tipo di actonan asina. Un biaha mas a wordo demonstra cu e gobierno aki no tin e CREDIBILIDAD y e LEGITIMIDAD pa sigui goberna e pais aki. Ta p’esey Aruba mester drenta den e era di e NORMAL NOBO cu UPP ta boga den e REBOOT 2.0 cu lo conduci pa Aruba por tin un gobernacion DRECHI y cu lo percura pa re-establece e CONFIANSA pa nos por ta “baas” den nos mesun cas atrobe.

Partido UPP​

Booshi Wever

4 december 2020