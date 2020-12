For di 10’or di anochi tin hende a bay para dilanti Kerstboomlandia pa ta sigur nan ta haya kerstboom

Den oranan di madruga un di nos colaboradornan di awe24.com a pasa dilanti Kerstboomlandia y a haya algun hende for di e oranan ey ya caba para eynan pa haya nan kerstboom. Nos a logra papia cu e persona #1 y ela declara cu for di ayeranochi e ta para eynan pasobra e kier ta sigur sigur di haya su kerstboom di Kerstboomlandia. Ela conta nos cu ela bin prepara cu cos di come y bebe den e estilo di bin campa. Un otro persona a bisa di ta cliente fiel di kerstboomlandia y a bisa e no mag keda sin e mihor kerstboom y tabata for di 3’or di madruga eynan para.