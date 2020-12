Posted in

ORANJESTAD, Aruba – 3 di december 2020: Desde e anuncio di The Movies cu amantenan di pantaya grandi por inscribi pa bay mira pelicula gratis na Gloria – Movies, Dining, Entertainment, and Play, cu mesora a presenta fila di hende dilanti The Movies @ Renaissance Marketplace.

Por lo menos un di esunnan cu a inscribi a expresa di ta gusta mira pelicula y ta entusiasma pa cera conoci cu e cinema di mas grandi na Aruba! Un otro cliente tambe a remarca cu na Hulanda tin IMAX. E ta spera cu e ta mas grandi, e zonido ta miho y e peliculanan cu un hende kier disfruta di dje mester mir’e den un sala IMAX.

Mark Thode ta sinti su mes masha orguyoso p’e teatro nobo, pasobra na momento di tende e noticia aki, el a bay di biaha pa inscribi. Loke e no a spera ta un fila di persona, kendenan tambe ta entusiasma p’e oportunidad aki. El a scoge pa mira Dunker, pasobra Batman tabata un tiki mas trempan y e kier a bay un tiki mas laat. E centro di entretenimiento nobo, Gloria, ta hopi bunita y ta ofrece un experencia completamente diferente di loke semper a custumbra cu ne aki na Aruba.

Michael ta un hende grandi cu gusta bay cin y e tambe a registra pa mira pelicula gratis. El a bisa di no conoce teatronan di IMAX, pero como un persona fiel di cinema y ta bay un of dos biaha pa siman, awor cu IMAX ta habri, e kier probecha y mira con e ta. E registracion tabata facil y a bay lihe, pasobra a para 5 pa 10 minuut.

“Si bo tin e carchi Super Card, bo ta keda cla den un rato. Nan ta registra bo, scoge dia y ora y cla.” P’e ta un gesto bunita di e compania di de Veer, pasobra nan ta duna algo bek na pueblo. Desde cu el a mira e edificio, e ta en espera p’e dia yega. “Pabien MetaCorp y nos ta contento.”

Gloria – Movies, Dining, Entertainment, and Play ta situa riba Sasakiweg y ta habri diahuebs otro siman dia 10 di december. E centro di entretenimiento mes ta habri di mainta trempan caba cu servicio di restaurant, mientras cu peliculanan ta cuminsa atardi pa anochi. E prome siman, pues te cu dia 16 di december, por mira pelicula gratis durante tur e funcionnan. Pa ricibi bo carchi gratis, mester registra na The Movies @ Renaissance Marketplace entre 12:00pm y 8:00pm. Tur dia lo acomoda 2200 cliente pa mira pelicula gratis for di e 10 pantayanan grandi disponibel!