ORANJESTAD – Recientemente a surgi confucion riba e aporte di e companianan estatal na e fondo di FASE pa yuda esnan cu a perde trabou debi na e crisis di COVID19. Minister Maduro den un conferencia di prensa a brinda splicacion pa asina por aclarea e confucion cu a presenta.

Tur compania estatal ta cumpli cu condicion di Hulanda

Minister Maduro a informa cu Gobierno a pidi tur e companianan estatal pa nan por cumpli cu e rebaho den salario y beneficio pa asina por mustra e solidaridad y cumpli cu e condicion di Hulanda pa por a ricibi e yudansa di Hulanda den forma di fiansa. E condicion aki Hulanda a pone pa asina Aruba por a haya e fiansa necesario di e tranche di juni 2020. Tur e companianan estatal a cumpli cu e condicion aki.

No ta tur compania por a aporta na e fondo di FASE

E mandatario a splica cu Gobierno a haci un peticion tambe na tur compania estatal pa nan por haya manda e fondonan cu nan ta corta, riba un cuenta special na Banco Central pa asina contribui na e fondo di FASE pa yuda esnan cu a perde trabou durante e pandemia aki. Riba e peticion aki no ta tur compania a duna oido, ya cu no ta tur compania por a aporta na e fondo di FASE sin haya problema cu nan ‘cashflow.’ COVID19 ta trece cune un crisis di likides y un caida den turismo cu ta afecta varios compania estatal y pesey pa evita ciere di e companianan aki, nan ta keda cu e placa y no por aporta na e fondo di FASE manera e companianan cu ta financieramente mas solido.

Ta gradici tur cu a aporta na e fondo di FASE

Minister Xiomara Maduro ta gradici staf y personal di tur compania estatal cu desde comienso di e pandemia a compronde e seriedad di e situacion y a mustra nan solidaridad pa cumpli cu e condicion di Hulanda y tambe cu e peticion pa aporta na e fondo di FASE. Masha danki pa ta solidario y ta spera cu Aruba por keda conta cu e sosten den e temponan dificil aki di crisis.