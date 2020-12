Press Release: Payroll Pro HRM a presenta un seminario exitoso na Hyatt Place Aruba Airport.

Diaranson dia 2 di december den un sala moderno di The Hyatt Place Aruba Airport, e team di Payroll Pro HRM a bolbe duna un presentacion di HR y Payroll pa algun companianan rubiano. Asina e invitadonan por a mira con e programa ta funciona, mientras por a disfruta di un dushi desayuno.

E biaha aki a enfoca riba e diferente puntonan cu ta haci Payroll Pro HRM, un producto local, e software mas uza na Aruba y Caribe henter. E huespuednan por a mira cu e programa no tin niun tiki dificultad papor integra y adapta cambionan manera por ehempel arbeidstijdverkorting y loonsubsidie facilmente den e sistema.

Tambe por a mira con facil y liher e procesonan di HR por bira ora empleadonan haci uzo di e Self Service Portals. Un empleado por meld ziek, pidi vakantie, download su payslips y loonopgave y haci tur otro pedido via su cel of tablet. Alabes e manager por acepta of rechasa tur pedido haci di tur empleado cu ta raporta na dje.

Jane Wever-Vermaas di VCC International NV, e distribuidor di Payroll Pro HRM ta comenta: “ Den e tempo aki nos ta mira cu hopi companianan ta busca manera pa baha gasto y traha mas eficiente. Ta asina cu juist pa e companianan cu tin nan payroll uitbesteed na un accountant of cu ta uza otro software di Corsow of Hulanda, cu Payroll Pro HRM lo sali mas economico. Como cu e ta un producto local, desaroya dor di consultantsnan na Aruba cu continuamente ta implementa e feedback di su usuarionan, e programa ta un sistema completo pa tur proceso di HR y Payroll, pa un prijs hopi razonabel.

Teiry Croes di Gamma IT Solutions, e desaroyador di Payroll Pro HRM ta añadi: Payroll Pro ta traha na Aruba y ta wordo uza na otro paisnan caribense di Caribe tambe, mas recien nos a lansa e programa na Jamaica, cu ta un logro grandi pa nos. E ta bisa hopi di nos potencial como un isla pa crea un producto cu ta wordo uza extensivamente den exterior.

Nos ta gradici Hyatt Place Airport Aruba Airport y e team di Marta Raven, particularmente Aurienne Faro- Krozendijk pa e bunita setup, e atencion personal pa nos y nos huespuednan y pa percura cu e evento aki tabata uno exitoso!”

Payroll Pro HRM ta e programa di Payroll y HR mas uza na Aruba, ta brinda companianan e oportunidad di tin tur data y documentonan di empleadonan di payroll y HR den un solo programa, pero ta duna acceso na e datonan aki segun functiescheiding.