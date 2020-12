Minister Xiomara Maduro ta informa: Reduccion den salario y beneficio di Parlamentario, Ministernan y trahadornan di gobierno y di companianan estatal, ta un condicion di Hulanda pa mustra solidaridad den tempo di crisis

Posted in



Aruba mester ta solidario cu su mes promer cu por haya yudansa

ORANJESTAD – Manera ta conoci caba, Hulanda ta pone fondonan di e pagador di belasting Hulandes disponibel pa asina Aruba por enfrenta e crisis di likides cu COVID19 ta trece cune. E fondonan aki no ta un regalo di Hulanda. Nan ta fiansa cu Aruba ta haci den tranche di 3 luna y pa cada tranche Hulanda a pone condicion. Un condicion pa Aruba por a ricibi e prestamo na luna di juni 2020 tabata un reduccion den salario y beneficio di Parlamentario, Ministernan y trahadornan di gobierno y di companianan estatal.

Aruba mester yuda su mes promer

Den e pensamento di Hulanda, pa nan por ta solidario cu Aruba na momento di e crisis aki, Aruba mester yuda su mes promer. Pesey como muestra di solidaridad Hulanda kier a mira cu Aruba mes ta haci algo pa yuda esnan cu ta den necesidad grandi debi na e crisis cu COVID19 ta trece cune. E condicion aki a traduci su mes den un rebaho di 25% serca Parlamentario y Minister, un rebaho di 12,6% serca e empleado publico y e empleado na companianan estatal y 20% di rebaho pa e directornan y hunta di supervicion di companianan estatal, den salario y beneficio.

Tot nadere order

E rebaho aki ta un condicion cu a keda riba mesa y lo keda conta ‘tot nadere order.’ Esaki kiermeen cu tanten cu Aruba pa falta di likides mester depende di e fiansanan di Hulanda pa por cubri e necesidad financiero, lo mester bay cumpli cu e condicion aki pa por keda ricibi yudansa di Hulanda. Si no cumpli, Aruba ta core e riesgo di no por conta cu e fiansanan di Hulanda cu consecuencia devastador pa Aruba. Asina por ehempel Aruba no lo tin fondo pa por paga FASE, Subsidio di Salario y cumpli cu e otro obligacionan financiero. Aruba mes lo mester bay busca fondonan otro caminda. E ultimo aki lamentablemente ta bay bira hopi dificil debi na e posicion financiero di Aruba na e momentonan aki y debi cu Hulanda lo mester bay aproba pa Aruba subi mercado internacional di capital.

Aruba ta cumpli cu e condicion aki

Te cu awor, Aruba a sa di cumpli cu e condicion aki. E ley pa corta den salario y beneficio di Parlamentario, Minister y empleado publico a keda pasa. E companianan estatal a duna oido na e peticion di Minister President pa haci e rebahonan necesario. A opta pa no hinca e rebaho di e companianan estatal den ley ainda, ya cu tur a cumpli cabalmente y a demostra e solidaridad cu Hulanda a exigi.