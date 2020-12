Posted in

Militaire basisvaardigheden: wapenhandelingen, ZHKH (Zelfhulp-Kameradenhulp), brand blussen, iedere militair is verplicht deze basale skills bij te houden. Waarom? Omdat als het nodig is men het blindelings moet kunnen toepassen. Deze basisgetraindheid van ons personeel is belangrijk. En daarom waren er op Aruba afgelopen week weer verschillende MBV-momenten. #werkenbijdefensie #Aruba