Censo ta informa/ recorda lo siguiente:

Por fabor tuma na cuenta cu e fechananstipula pa e gruponan:

1. Di 1 december pa 11 december 2020, solamente pa e grupo 60 plussers, cual nanrijbewijs a caduca por haci un cita parenovacion di nan rijbewijs na e manera indica akibou. Pa esnan di edad avanza cu no tin abilidad digital, por yama nos na Censoentre 09:00 cu 11:00 or of 14:00 y 16:00 orpa nos por haci e afspraak aki pa e persona.

Rekesito: Mester bin personalmente y trece:• Afl 50,00 (cash of swipe)• Bo rijbewijs cu a caduca. • Carta di Dokter pa personanan di 65 anjabai ariba y si ta trata di renobacion di rijbewijs Categoria B-E, C, D .• Por cumpra e documento aki na postkantoor pa Afl 8,00. Despues mester hiba esaki pa bo dokter di cas. Dokter di cas ta cobra pa yena esaki. E documento aki pa ley ta valido pa 3 siman despues cudokter firma esaki. 2. Di 14 december pa 18 december 2020, solamente pa e grupo cu a pasa nan examenpero cual NO a haya oportunidad pa saka nancaarchi di rijbewijs ainda. Nan lo por haciafspraak na e manera indica akibou.

Rekesito: Mester bin personalmente y trece:• Afl 50,00 (cash of swipe)• Un ID of paspoort valido• Declaracion di Polis cu bo a pasa examen cu exito (Rijvaardigheidsverklaring)• Carta di Dokter cu bo a usa dia bo a pasa bo examen3. Di 21 december 2020 en adelante lo atendepublico en general cu nan rijbewijs a caduca, of lo caduca pronto of cu a pasa nan examen cuexito.

Rekesito:Mester bin personalmente y trece:• Afl 50,00 (cash of swipe)• Bo rijbewijs cu a caduca. • Carta di Dokter pa personanan di 65 anjabai ariba y si ta trata di renobacion di rijbewijs Categoria B-E, C, D .• Por cumpra e documento aki na postkantoor pa Afl 8,00. Despues mester hiba esaki pa bo dokter di cas. Dokter di cas ta cobra pa yena esaki. E documento aki pa ley ta valido pa 3 siman despues cudokter firma esaki.

Afspraaknan ta habri riba nos website www.censo.aw/afspraak maken/ documenten en inlichtingen/aanvragen-rijbewijs.

Por fabor, corda atene bo mes na e fechananariba indica pa cu e gruponan ora di haci boafspraak, paso esaki ta e secuencia di gruponan cu lo wordo atendí prome como prioridad.

Pa mas informacion, acudi riba nos websitewww.censo.aw/Producten en diensten/Rijbewijs.

Con nos departamento lo procesa e retraso

Manera indica ariba nos lo cuminsa cu e grupo vulnerabel prome. Despues nos lo atende cu e grupo cu a pasa examen pero ainda no tin ninguncaarchi Rijbewijs den nan poder. Esaki pa dunaBureau Examen Rijbewijs tempo pa registra e resultadonan di e examennan den e sistema nobo. Despues lo sigui cu tur cliente cu nan rijbewijs a caduca.

Pa casonan extraordinario:1. p.e. viahe pa exterior cu urgencia, por manda un mail na info@censo.aw. 2. Tambe pa e grupo cual nan rijbewijs a caduca y esaki ta den pasa un aña for di e fecha cu e la caduca, por fabor tuma contacto di biaha cuinfo@censo.aw pa nos por dunabo un fecha parenoba esaki mas pronto posibel.

Tin por lo menos un retraso di 4000 pa 5000 rijbewijs cu a caduca y no por a wordo renobaainda. Censo lo trata di recupera di e retraso akimas liher posibel. Ta calcula cu den dos luna di tempo nos lo por logra esaki. Ta pidi cooperacion di tur hende y den un corto tempo tur hende por tinnan Rijbewijs Arubano na ordo. Na principio por tacu bo persona lo tin cu warda un tiki mas largo pahaya cita.

Si bo rijbewijs no a caduca ainda, porfabor duna otronan cu si nan rijbewijs a caduca caba chens di haya nan afspraak.