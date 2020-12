Booshi Wever: TA PARCE CU ARUBA TA KEDA PECA CONTRA REGLANAN DI BON GOBERNACION!

Dia 20 di november 2020, un biaha mas Caft a saca un rapport na unda ATROBE ta señala cu gobierno POREDmep ta sigui cu su racha di malgobernacion. Loke ta resalta ta e hecho cu keto bay Caft ta señala cu e “landsfinancieën” no ta na ordo, cifranan no ta realistico y a sigui yena e aparato gubernamental cu hende. Ta kico a bay y bayend robez anto? Lamentablemente nada, pasobra manera custumber e gobierno aki mescos cu esun anterior ta “lap aan hun laarzen” reglanan di bon gobernacion y ta pensa den e siguiente eleccion y no e siguiente generacion. UPP a tuma su tempo pa lesa y purba di compronde bon kico CAft ta duna como conseho/remarke. Nos kier djis menciona algun aspecto di e rapport di 9 pagina. * CAft a hasi un remarke general cu gobierno mester cuminsa papia e idioma cla pa tur hende compronde. * Traha un cuenta anual y un presupuesto y presenta esaki. CAft ta señala cu ta imposibel pa traha un presupuesto realistico si no tin cuentanan anual aproba (goedgekeurde jaarrekening). Hasta Un mucha chikito sa, cu pabo por pronostica futuro desaroyo mester tin cifranan real (Ticomatics??) * CAFT ta señala cu atrobe tin un retraso den aprobacion di e Cuentanan Anual. Den e caso aki CAft ta solamente menciona e defaultnan di e “voorlopige jaarrekening”. *Ban no papia mes di e companianan estatal. *Ainda CAft, manera publica den tur su mas di 40 rapportnan anterior, ta keda enfoca riba un maneho poco transparente. Por algo cera y pa colmo mester duna CAft razon si waak cu ainda no tin un cuenta anual di Serlimar y cu ta sigui nombra hende. UPP na varios ocacion a bisa esaki. Pa colmo dia 1 Dec 2020 tabata ultimatum pa entrega e “goedgekeurde jaarrekeningen” y te awe ni Parlamento nan a yega, corda pa trata nan. Ta p’esey Knops ta keda bisa cu e ultimo 10 añanan e finansas di Aruba ta laga hopi di desea y “as we speak” esaki atrobe NO ta na ordo y al contrario tin hopi desordo den dje. Kizas ta p’esey a cuminsa caba cu campaña djis pa desvia atencion riba e rapport negativo aki? Awor pueblo mes por comprende pakico nos lo bay cana COHO usando e palo di bandera di Aruba como GAROTI!! UPP no ta cansa di bisa cu e partidonan cu a conforma e gobiernonan e ultimo DIES AÑANAN y cu a percura pa DESCONFIANSA cerca pueblo, no ta esunnan yama pa trece e cambionan fundamental, ​ cu ta necesario pa percura pa e NORMAL NOBO den e gobernacion di Aruba. Ta necesario pa nos para keto un rato, bin cu un direccion completamente nobo y otro pa nos logra pa Aruba haya un gobernacion DRECHI. E REBOOT 2.0 cu UPP ta boga p’e, ta pa nos cu si ta kere den e autonomia di Aruba, cu a trece asina hopi cos bon pa Aruba, lo percura pa den 3 aña nos por benta e GAROTI afo y hisa nos bandera cu tur honor. Asina nos lo percura pa tanto COHO como RAFT no tey mas pero si cu reglanan estricto di Good Governance na vigor! REBOOT 2.0 ta e direccion cu mester tuma. Partido UPP Booshi Wever 1 december 2020

