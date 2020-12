KIWANIS CLUB OF ARUBA TA LANSA SU “END OF YEAR CHARITY 2020” VIRTUAL CU LO TUMA LUGAR DIASABRA 19 DI DECEMBER

Recientemente Kiwanis Club of Aruba a lansa su famoso evento anual di recaudacion di fondo, cu e aña aki tin un concepto creativo y innovativo. E evento “End of Year Charity 2020” ta priminti di bira un experiencia realmente unico, cu lo bay surpasa tur expectativa. Un recaudacion di fondo virtual unda comodamente den bo propio cas por disfruta di un anochi cu excelente entretenimento, cuminda y biña.





E escogencia di e parti di entretenimento como e ‘4 course dinner’ y bebida, sigur cada ticket di AWG 250 pa dos persona ta bal su prijs. E aña aki e entretenimento lo ta den man di e banda di momento Buleria, Serghio Jansen Duo y e comediante popular di Aruba Tyson Croes. E programa tin un duracion di dos hora cuminsando pa 7or y mey di anochi.

E ticket di AWG 250 pa dos persona ta inclui acceso na SETAR su PPV como tambe cuminda y biña, cu lo wordo treci te na porta di cas di e esunnan cu a cumpra e ticket.

Lo tin varios rifa y premio atractivo durante e transmission en bibo via SETAR su “Pay Per View”. Tur e fondonan cu recauda durante “End of Year Charity 2020” ta destina pa cubri e diferente proyectonan cu Kiwanis Club of Aruba ta ehecuta na beneficio di nos comunidad.

Pa reserva ticket y forma parti di e experencia unico por tuma contacto cu cualkier miembro di Kiwanis Club of Aruba. Por tuma contacto tambe via di e pagina di Facebook di Kiwanis Club of Aruba of por manda un email na prkiwanisclubofaruba@gmail.com

Kiwanis Club of Aruba ta gradici e comunidad y e comerciantenan di Aruba, cu semper a duna apoyo y sosten na tur e proyectonan cu Kiwanis Club of Aruba ta realisa durante aña pa e muchanan. Danki pa yuda Kiwanis sigui aporta y yuda comunidad y specialmente e muchanan cu ta nos futuro.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1964. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.