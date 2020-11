Blauwe Steeg bao gara di chollernan ladron y segun inversionistanan justicia ta laga hopi di desea!

Blauwe Steeg atrobe victima di destruccion y ladronicia.

Algun comerciante cu ta kere den desarollonan nobo e inventivo cu ta wak posibilidadnan di empleonan nobo den un mercado turistico creciente y ta pone placa den wega pero e gobernantenan cu no por garantiza proteccion ni solucionnan aunke den campañanan a priminti di tin tur solucion awe e realidad ta sali na cla. Ta manera un barco sin capitan sin sa unda nos ta bay ni ken ta e capitan y esaki ta cambia sin ningun estabilidad. Pa algun aña caba a inverti pero awe ta impedi y ta pone baricadanan di excusa pa no permiti desarollo. Tanten cu e problematica di choller tey esey ta e problema cu ta stroba inversion cu inversionistanan. E inversionistanan aki ta puntra ki dia gobernantenan ta haci manera na Curacao cu den tal area NO TIN choller of diplomaticamente bisa adictonan ambulante. Kiebro tras kiebro cu ladronicia ta demotiva inversionistanan. Ta parce manera ta choller ta goberna, ban mira haci e cosnan manera nan mester ser haci y no sconde tras di leynan, pasobra pa aumento di salario pa gobernantenan a pasa vapvap sin obhecion. Ta e comerciantenan ta esnan cu tin nos isla riba pia pero ta manera e gobernantenan tin nos na rudia. Un derecho awpr a bira manera ta un favor ta roga! A bira tempo pa stop e bullxxxx aki y make it the way it has to be!