Booshi Wever: E PAL’ I’ BANDERA A BIRA UN “GAROTI” PA E PUEBLO BIBA NA RUDIA DOOR DI COHO Y RAFT!

Den curso di siman pasa UPP a haci un ehercisio pa evalua dos rueda di prensa di e dos lidernan politico di MEP y AVP respectivamente. En total nos a descubri 19 desinformacion cu no ta cuadra cu e realidad di sra. Croes lider di MEP y 14 cerca e lider di AVP. Nos a haci e ehercisio di evalua e rueda di prensanan pa ilustra cu nada a cambia. E gañamento y manipulacion ta sigui su rumbo normal. Aparte di esaki UPP a post un desicion di Ministerraad na unda a “fix” nombracion di 7 campañador cq coordinadornan di e minister di Salubridad y Turismo, anto memey di pandemia y memey di condicionnan pisa di Hulanda pa por haya sosten financiero.

Esaki a pone cu diripente a aparece riba facebook varios “prentjes/memes” y “pasquinnan” anonimo hopi sushi y yena cu redashi y shisheria riba mi persona como lider di UPP. Esaki obviamente pa motibo cu nos criticanan bon argumenta y substancia, particularmente riba e acuerdo traicionero y strangulante cu a wordo firma dia 13 di november 2020. Ta obvio cu e DOS culpabelnan mas grandi ta hustamente e dos lidernan politico riba ken cu nos a hasi e “FACT-CHECKS”. UPP kier manda un mensahe “loud & clear”, cu e tipo di publicacionnan aki lo no stop nos di sigui cuestiona e malgobernacion y/o corupcion di e gobierno aki ni tampoco e rol prominente di e gobierno anterior den e acuerdo traicionero y strangulante. Pues e fact-checks a haci hopi dolor, y spindoctors mester a pone e “Makinaria di Insulto” traha “op volle toeren”!

Por cuestiona Booshi Wever numa, pero Booshi Wever ni UPP NO ta entreguista y ni TAMPOCO ta culpabel di a humiya e orguyo di nos pueblo cu a para banda di Betico Croes dfm pa logra nos Status Aparte. Booshi Wever ni tampoco UPP ta motibo cu Hulanda a perde CONFIANSA den e gobernacionnan di e ultimo DIES AÑANAN. Nos no mester lubida cu e organo di supervision CAft a conseha e gobierno hulandes pa NO duna Aruba e “zachte lening” te ora cu cumpli cu reglanan di Bon Gobernacion. E conseho di CAft ta data for di 2014 caba y ta vigente te awe, pues PROME cu e pandemia a presenta su mes na maart di e aña aki. Si tabatin tin un gobernacion DRECHI, e confiansa lo NO a bay perdi y consecuentemente Aruba lo por a haya placa fia SIN COHO y SIN RAFT y probablemente for di Hulanda mes. Esaki ta un FACT.

Remarkabel ta cu diripente kier usa un dicho cu Betico Croes, esta “si mi cay na caminda, gara e bandera y sigui cu e lucha “!!

Betico a usa varios otro dicho y den e caso di e TRAICION aki por a usa dos otro tambe, manera “MIHO MURI NA PIA CU BIBA NA RUDIA! Cu e traicion aki, a coy e bandera pa haci uso di e palo como “GAROTI” pa pone Aruba biba na RUDIA. Esaki ta loke a pasa. A laga Hulanda pone nos biba na rudia y esaki danki na e ARKITECTO Mike Eman y e REALISADOR Eveline Croes di e acuerdo traicionero y strangulante aki. Esaki tambe ta un FACT.

Cu e acuerdo traicionero y strangulante aki obviamente a scohe pa un saco di placa djis pa NO cumpli cu un ideal cu semper Betico a boga pe: “Goberna nos pais drechi”!!

Den e caso aki un biaha mas nos a constata cu: “MATERIALISMO A VENCE IDEALISMO”! E lucha pa obtene nos Status Aparte tabata uno hopi tenaz y UPP lo sigui cu e lucha pa nos recobra esaki. Nos a logra esaki dor cu Nacionnan Uni a reconoce nos Derecho di Autodeterminacion y un gobierno cu NO tin e legitimidad, a mishi cu e derecho aki. Nos NO por permiti cu un gobierno keda usa e pandemia como “scapegoat” pa sigui cu e racha di malgobernacion cq corupcion y previlegiamento di Friends & Family.

Ta p’esey UPP ta papia di para keto un rato y cuminsa full di nobo manera na 1986. Hopi a bin probecha di loke e Status Aparte a trece pa Aruba, sinembargo hustamente esnan cu a probecha mas di e situacion ey, ta mustra cu pa nan e autonomia no tin balor. Te hasta ta bisa cu nos no por come autonomia! Autonomia a tene hopi hende nan boca habri pa come si. Awor ta e momento oportuno pa REBOOT 2.0, introduci e leynan estricto di Good Governance y algun otro leynan pa nos drenta den e ERA nobo na unda e mannan di e politiconan ta bon mara y nos drenta e epoca cu nos a conoce na 1986 cu Reboot 1.0, cu a trece asina hopi prosperidad pa tanto nos propio hendenan como pa esnan cu a bin biba y traha na nos pais.

Nada lo stroba UPP su lucha pa nos recobra loke e acuerdo traicionero y strangulante a pone nos perde. Aki 3 aña por evalua e acuerdo aki y ta den nos man eta pa e ERA nobo aki. Pues nos mester di e REBOOT 2.0 aki. Y di berdad “coi e bandera y sigui cu e lucha ” pero no pa usa e palo como “GAROTI” pero, nos ta atrobe “baas den nos propio” pero gobernando nos Aruba drechi den un NORMAL NOBO!

Partido UPP​

Booshi Wever

29 november 2020