Tur dia e doño di e supermercado mester yama polis pa un persona mentalmente enfermo cu ta bin molestia

Manera a para bira un costumber ta tur dia un comerciante doño di un supermercado mester yama polis pa un persona mentalmente enfermo of con bo kier yame ta haci fastioso y ta core cu su clientenan di tal forma cu e ta sali perjudica. E mainta aki e persona hunto cu algun hende mas di Seroe Patrishi a sera cabez y a cuminza pidi placa na tur cliente cu ta bini pa cumpra na e supermercado y si e cliente no tin placa nan ta menase of hasta tira piedra na nan auto. Dia pa dia e clientenan ta reclama polis a papia cu e doño pero atrobe manera costumber nada ta sosode. Ta kiko mas e comerciante aki mester haci pa cuida su negoshi y inversion?