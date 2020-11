Polis a logra haya un garetia cu 2 wiel di auto aparentemente procedente di ladronicia

Posted in

Diabierna den oranan di atardi a drenta informe di cu un dama a nota den su cura algun pertenencia cual no ta di dje den su cura di cas na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri cu aki ta trata di un garetia cu 2 wiel di auto den dje. Aparentemente esaki lo ta pertenece na un auto cual den oranan di madruga a ser horta for di dje no mucho leu den Seroe Blanco. Polis a confisca e pertenencianan aki pa mas investigacion. Probablemente e ladron lo a sconde esakinan den e cura di e cas di e dama pa bolbe despues pa busca esakinan.