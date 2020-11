Booshi Wever: COMPORTACION DI DANGUI ODUBER SIMILAR NA SU EX–COLEGA Y PRIMO OTMAR ODUBER Y GOBIERNO ANTERIOR!

Minister Dangui Oduber a wordo gara cu “las manos en la masa” y pa trata na hustifica su decision ta actualisa comportacion arogante y dictatorial di su primo y ex-colega Otmar Oduber cu di su banda a practica “al pie de la letra” comportacion di Benny Sevinger y Mike Eman. Nos por corda ainda con sr. Sevinger den parlamento tabata zwaai cu un maandverband y sr. Eman cu a declara di a hinca Aruba den un debe astronomico cu orguyo. E comportacion maligno aki tabata posibel pa falta di un Parlamento cu nunca a eherce su funcion pa controla gobierno y exigi respet pa e organo mas halto di nos constitucion. E tipo di comportacion aki di cu “sky is the limit” a hinca nos den gara di e drie musketiers cu ta na caminda pa Aruba.

Sr. Dangui Oduber a tuma un decision ad hoc y a haya respaldo den Ministerraad pa hinca su hendenan cu tabata ta fungi como su coordinadornan/chaufernan den departamento di salubridad. Den su declaracion e ta duna di conoce cu e ta para 100% tras di su decision, pasobra di un dia pa otro mester a busca un solucion pa transporta patientnan di dialyse despues cu AZV a duna di conoce cu esaki no ta cay den e pakete di cuido di AZV. Minister Oduber den su desespero pa hustifica mas gasto, ta duna di conoce cu aki ta trata di personal cu ya caba ta den servicio na su bureau y pues lo noencera gastonan adicional pa presupuesto di Aruba. Tin placanan riba prespuesto disponibel pa ubica e personan aki na DVG pa nan trabou nobo cu nan ta bay eherce? Nan ta parti di e supletoire begroting cu recientemente Parlamento a trata? Kico Parlamento tin di bisa den esaki?

Es mas cu AZV a cubri e gasto aki, aunke no ta cay den e pakete no ta nada nobo. AZV sa cubri gastonan cu no tin nada di haber cu e pakete, manera investigacion riba e corupcion den HOH, cu e propio minister aki a laga haci riba cuenta di AZV toch? Pa colmo nunca a tende di e resultado.

Y alabes si a bay di acuerdo pa paga e ex-director, segun nos informacion ,mas di 300 mil florin pa e retira. Y ta berdad cu a pone esaki den un asina yama “non disclosure agreement ” cu niun hende no mag di bisa nada? Esaki ta INTEGRO? Esaki nos ta yama “HUSH-MONEY y cu placa di pueblo. Unda transparencia a keda?

Na prome lugar AZV a tuma e decision pa corta den e servicio di transporte despues cu gobierno di Aruba a sucumbi, SIN protesta, pa e exigencia hulandes di reduci cu 5 miyon den e gasto di AZV. Minister Oduber tambe ta lubida di menciona cu AZV a yega na un acuerdo cu e compania priva cu tabata atende cu e transporte na un prijs reduci. Nos tin comprendi cu ya caba for di fin di juli tabata tin negosacionnan andando y cu pa memey di augustus tabata tin palabracion verbal pa sigui cu e servicio aki. Pues PROME cu 11 di september 2020, pero cu ta e minister a dicidi pa no acepta e acuerdo aki. E motibo lo ta pasobra ya caba a surgi e idea pa haci uso di e oportunidad pa por beneficia su hendenan cu un trabou di 5 aña como contractant, cu a wordo nombra den e reunion di ministerraad di dia 11 di september 2020?

Por comprende cu lo por a yena e vacio cu a ser ocaciona dor di e exigencia di Hulanda. Pero mirando e hecho cu AZV a yega na un acuerdo cu e compania concerni hamas por hustifica un nombracion di 5 persona pa 5 aña. “Otro perro con este hueso”!

Kico esaki nifica pa caha di gobierno? Un contractant no ta un ambtenaar, pues e tin un acuerdo limita pa algun aña te maximal 5 aña. Esey no ta un gasto innecesario y adicional?

Gobierno ta sclama cu no tin placa y p’esey mester a mantene e reduccion di salario/prima di trahadornan di gobierno pa 2021. Cu ki cara lo bay defende e maneho aki, mientras ta sigui cu derochamento di placa. UPP por sostene e decision pa no elimina e 12.5% cu ambtenaar lo mester sigui entrega na 2021, pero no por ta asina cu pa un no tin y pa otro si. No tin placa pa number di auto pa 2021, pero si tin placa pa nombracionan politico. Lo ta interesante pa sa cuanto hende en total a wordo nombra na DVG, pasobra banda di e chaufeurnan y e hefe di “ouderenzorg” na DVG parce cu tambe a nombra ruman di un conocido abogado cu ta asesora e minister,cu pa casualidad tabata traha pa primo y ex-colega Otmar Oduber tambe.

Aruba ta den un crisis financiero, social y economico cu ta rekeri cambionan fundamental den ehecucion di un plan di austeridad a base di integridad, transparencia y proridad, pero ta obvio cu esaki no ta conta pa e ministernan. Parce cu net prome cu Hulanda bay interveni a cuminsa ehecuta un Masterplan pa incorpora fanaticonan di partido den gobierno for di awor pa di e forma ey evita cu nan lo por wordo retira a base di e “afscheidsbeleid”. Ta cuanto di tipo di desicionnan ey no a ser tuma caba?

Aki ta trata di un otro decision ad hoc di ministerraad cu tin como unico intencion pa hinca amigonan di partido den departamento di gobierno. P’esey a bira tempo pa implementa e “klokkenluiderverordening” pa duna e pueblo e oportunidad pa por divulga actonan den gobernacion cu of no por mira luz di dia of ta empugna e reglanan di bon gobernacion.

Partido UPP

Booshi Wever

27 november 2020