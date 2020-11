IBiSA ta bay wordo restructura bek na un departamento pa deporte y movecion

Despues di mas di 20 aña IDEFRE tabata e nomber reconoci como e instituto di deporte di Gobierno pero na 2012 e Minister encarga cu deprote a cambia su nomber pa IBiSA y e la kedaresorta bou di minister di salud, pero desde awe IBiSA ta bay bek na su principio cual ta deporte y movecion.

Minister Dangui Oduber a nombra un Management Team cu ta consisti di Sr. Edgard Erasmus y Sr. Wladimir Wolff cu tin conocemento di e principionan di IDEFRE y Sr. Chris Goedhart cu un background di maneho. E team aki a cuminsa cu e proceso pa yega na e cambio actual. Durante e proceso e ‘Management Team’ a sinta cu tur empleado di IBiSA pa tende nan inkietud y pa puntra nan opinion si hiba e departamento bek na su origen inicial cual ta deporte y movecion. Despues di a resumi a cuminsa e proceso y a duna Minister e conseho pa un cambio minimal sacando e seccion di Salud for di IBiSA cu ta haci e mes tarea di Departamento di Salubridad Publico.

Na 2021 por spera mas actividad deportivo y e instituto lo sigui cu Deporte Escolar, diferente careda, e proyecto di “Hoben Activo, Hoben Feliz”, IBiSA Kamp pa mucha y un oktobercamp pa hoben. Mirando e importancia pa deporte wordo practica na un manera responsabel durante e pandemia di COVID-19, IBiSA lo sigui cu su guia deportivo a base di e protocol di deporte. Nos por bisa cu tambe tin mas proyecto cu ta na caminda.

MT ta bezig pa traha un ‘samenwerkingsovereenkomst’ cu DVG, pa asina sigui promove un estilo di bida saludabel y activo den un manera integral for di gobierno. E hecho cu e departamento di salud lo no cay bou di IBiSA mas no kiermen cu deporte y movecion, come saludabel, bahamento di consumo di alcohol y sigaria y un bon salud mental no ta bay hunto mas. A base di e plan nacional di prevencion di malesanan no-transmisibel, IBiSA, DVG y otro stakeholders lo sigui traha riba diferente topico cu tin di haber cu un estilo di bida saludabel y activo.