Bishita di trabao di Gobernador di Aruba na Maria School.

Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, riba diaranson 25 di november, a haci un bishita di trabou na Maria School situa na Santa Cruz. Señora Jahaira Marugg (Director) y Señora Sislaine Lacle (Asistente di Enseñansa) a ricibi Gobernador Boekhoudt. Meta di e bishita tabata pa haya un impresion di con a duna les online, teniendo poco recurso tecnico, durante e periodo cu e scol tabata cera pa motibo di COVID-19.

E alumnonan di eerste klas a declama un poema pa Gobernador y esnan di tweede klas a duna un spreekbeurt tocante e origen di Maria School. E alumnonan di klas 3B a dedica un cantica na Gobernador.

Seguidamente a pasa pa bovenbouw, unda e klasnan 4, 5 y 6 a duna un presentacion pafo, dilanti di e overdekte. E bishita di trabou a finalisa cu entrega di un regalo na Gobernador y directiva di e scol a gradici Su Excelencia pa su bishita.



Persbericht

26 november 2020



Werkbezoek Gouverneur van Aruba aan Maria School

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op woensdag 25 november een werkbezoek gebracht aan de Maria School op Santa Cruz. Mevrouw Jahaira Marugg (Directeur) en Mevrouw Sislaine Lacle (Onderwijsassistent) hebben Gouverneur Boekhoudt ontvangen. Doel van het bezoek was om een indruk te krijgen van hoe de school met relatief weinig technische middelen ter beschikking, is omgegaan met het digitaal lesgeven in de tijd dat scholen door COVID-19 gesloten waren.

Leerlingen uit de eerste klas hebben een gedicht voorgelezen en de tweede klassers hebben een spreekbeurt gehouden over het ontstaan van de Maria School. De leerlingen uit de derde klas hebben een liedje gezongen voor de Gouverneur.

Vervolgens hebben de klassen 4, 5 en 6 (bovenbouw) buiten, vóór de overdekte, een presentatie gegeven. Ter afsluiting van het werkbezoek is er een geschenk overhandigd aan de Gouverneur en heeft de schoolleiding Zijne Excellentie bedankt voor zijn bezoek.