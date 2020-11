Premier Evelyn Wever-Croes: A TRATA PRIORIDAD DI CADA PAIS DEN REINO DURANTE KONINKRIJKSOVERLEG BUITENLANDE BETREKKINGEN

Posted in

Diamars 25 di november a tuma luga e KoninkrijksoverlegBuitenlandse Betrekkingen. Un encuentro cu ta tuma lugatur aña entre Minister President di Aruba, Minister President di Sint Maarten Silveria Jacobs, Minister President di Corsou Eugene Rhuggenaath y Minister di Relacionnan Exterior di Reino Stef Blok. E aña aki e reunion a tuma luga parcialmente na Aruba den sala di Conseho di Minister como sr. Blok tabata na Aruba y a conecta virtualmente cu Corsou y Sint Maarten.







Durante di e reunion a toca tur e temanan cu ta di interesgeneral y interes di Paisnan di Reino, cu ta toca relacionnanexterior. Venezuela a wordo trata atrobe y reapertura di frontera mirando cu Venezuela a indica di lo kier habrifrontera bek. Den nomber di Aruba Premier Wever – Croes a duna di conoce cu na e momentonan aki no ta mire posibel pa habri frontera cu Venezuela, mirando cu ainda Aruba ta den crisis. Ta na altura di hopi hende cu ta na Venezuela cu tin e deseo pa bin Aruba pa busca un mihor por venir, pero na e momentonan aki no por ofrece esaki ni na nos hendenan cu tabiba akinan. Pues esaki ta un momento cu mester pensa riba pa Aruba lanta para fuerte prome, pa despues nos por yudaotronan. Esaki ta algo cu e partners den Reino ta compronde. Tambe a papia di posibel introduccion di Visa y/ of Esta, den caso cu yega asina leu pa habri frontera cu otro Paisnan den Latino America. Y reflexiona riba eleccion cu lo tuma lugacomienso di otro luna na Venezuela y e consecuencia di esakipa relacion den Reino.

Apart di e tema di Venezuela a trata e tema di Surinaam cu tinun Gobierno nobo actualmente y cu tin lasonan mas estrechocu Reino. “Nos tambe como Aruba tin e perspectiva pa ceralasonan mas estrecho cu Surinam, esaki ta conta tambe paColombia. Como un partner importante pa comercio. Merca ta keda e partner di mas importante pa Aruba y a traves di embahadanan na Merca, ta logra yega na partners importantepa inversionnan. Nos lasonan cu Merca ta riba tereno di comercio, siguridad, estudio y cuido medico ”, Minister President a splica.

Pa conclui, Premier Wever – Croes a expresa cu e tabata un bon reunion caminda cada ‘Pais’ a trata prioridadnan cu nan ta mira, y den nomber di Aruba a trece tur e puntonan cu ta importante. Despues di e reunion, Minister Blok a sali pa Corsou y Surinam y otro aña lo tin e proximo Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen.