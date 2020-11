Posted in

Diaranzon anochi a drenta informe di un caso unda un dama lo a ser maltrata na Tanki Flip, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e pareha a separa for di otro pero ainda ta bibando den e mesun cas y e dama a bay cerca otro joncuman y pesey e homber a agredi e muher. Polis a atende e asunto pero como cu e dama no kier a entrega keho contra su ex, polis a unicamente scual e y tambe a conta e dama e consecuencianan.