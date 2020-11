Nos hobennan den Parlamento Hubenil ta determinando nan propio destino

Cu Presencia di Minister President y Minister di Asunto Social y Labor

Durante un ceremonia den sala di Parlamento di Aruba, e directiva como nobo di Parlamento Hubenil di Aruba a keda instala.





Tabata 17 aña pasa riba 9 juni 2003 cu Parlamento Hubenil a keda funda.

Meta ta pa stimula participacion activo di nos hobennan den tur locual cu nan ta considera cu mester di atencion y cu ta brinda nan e plataforma necesaio pa asina nan por vocifera nan opinionnan.

Di e forma aki tambe, ta cumpli cu Derecho di Mucha ancra den e tratado internacional.

Durante e disertacion di Minister Glenbert Croes na ocasion di e apertura aki, e mandatario a expresa cu ta “un honor grandi pa ta envolvi cu Parlamento Hubenil. Den cuadro di e tratado di derecho di mucha tin un principio sagrado cu Comunidad Internacional cu ta exigi pa mira mas e participacion di hobennan den defini nan propio destino. Ki miho cu e plataforma di Parlamento Hubenil guia pa un directiva tan prominente tambe cu e coordinadora nacional den persona di Glendeline Maldonado. Y ora bo repasa e curiculo di cada miembro di directiva bo ta sinti cu e hobennan a propone personanan cu realmente tin e interes di e hobennan na pecho. Awe tambe mi kier duna un reconocimento no solamente na tur esunnan cu t’ey awe den sala, pero unreconocimento special na tur e hobennan cu no ta den sala di Parlamento awe pero na cas kisas mirando e transmision aki, cu lo tabatin gana di ta presente pero cu e reglanan di COVID no ta permiti nan presencia. Pero nos a haci e promesa cu bendicion di Presidente di Parlamento Sr. Juan Ady Thijsen, cu ora cu ta permiti, cu nos tur lo bin bek hunto den Parlamento pa nan huramentacion den e sala cu mi ta sigur cu nan tur ta aspira pa un dia ta representante di nos comunidad den Parlamento di Aruba. Hobennan ta cuminsando na nivel di Parlamento Hubenil. Tempo cu mi persona a bira Parlamentario pa prome biaha na aña 1993 ya dje tempo aya Parlamento Hubenil a bin na discusion. Un pensamento cu mi kier laga atras riba e dia especial aki ta e conexion entre Parlamento Hubenil y Parlamento di Aruba. Con miho pa duna bos, voto, forsa na e bos di Parlamento Hubenil pa loke nan trata den Parlamento hubenil, decisionnan cu nan tuma, cu Parlamento di Aruba ta bisa cu nan ta tuma over pa hiba na debate plenario den Parlamento pa finalmente e organo aki dicidi riba e topiconan trata den Parlamento Hubenil. Dje forma aki bo ta duna bos y forsa na e inkietudnan cu ta biba den Parlamento Hubenil. P’esey mes riba e dia especial aki cu nos ta conmemora e dia internacional di Derecho di Mucha, e hecho cu boso tur ta wordo huramenta, inaugura den boso posicion como Directiva di Parlamento Hubenil, nos ta desea boso forsa, nos ta desea boso sabiduria. Nos sa cu boso tin e talento. Nos sa cu boso tin e amor patrio. Nos sa cu boso tin e amor pa hobennan. Nos ta desea, pa e capitulo nobo aki di Parlamento Hubenil cu boso ta habri, ta uno briyante. Y tambe di nos banda, danki pa tuma e encargo aki y nos ta sigur cu e noticianan di Parlamento Hubenil cu nos lo tende di nan di awo en adelante lo ta sumamente positivo. Exito. Masha danki.

Glenbert Croes

Aruba 25 di november 2020