Sharline Koolman DVG: ARUBA DEN DELIBERACION CU HULANDA PA RICIBIVACUNA CONTRA COVID PA FIN DI ANA.

Posted in

Durante rueda di prensa di Gobierno di Aruba, DirectieVolksgezondheid (DVG) a presenta ultimo desaroyonan cu ta regarda Covid-19. Pa cual a anuncia cu actualmente ta den deliberacion cu Hulanda, pa Aruba por ta bon preparapa ricibi e vacunanan contra Covid-19, pa final di december/ comienso di januari 2021. Y pa prepara e plan di reparticiondi e vacuna.

Pa locual ta e structura di reparticion di e vacuna, mescos cu tempo di influenza ( mas o menos 10 aña pasa ), tin gruponan cu ta haya prome. E gruponan ta como lo siguiente: E prome grupocu ta bin na remarca ta esnan cu ta traha den cuido (como cu nan ta e grupo cu kier proteha pa por atende otronan cu lo tin necesidad di cuido). Despues di e grupo aki, e grupo di 60+ lo bin na remarca y personanan cu malesanan cronico (e grupovulnerabel).

Ademas, ta trahando riba un sistema digital pa esnan interesapor haci e peticion pa un cita pa di e forma aki evitaaglomeracion di hende.

E vacuna no ta obligatorio

Mescos cu otro vacunanan na Aruba, e vacuna contra Covid-19 no ta obligatorio pero e ta wordo conseha si. Na momento cu tinmas informacion tocante e tipo di vacuna lo ricibi lo duna e informacion aki, considerando cu internacionalmente tin diferente vacuna.

Mescos cu ta e caso cu otro vacunanan, esun aki tambe lo tin efecto secundario y esaki ta depende di cua vacuna ricibi y con e ta wordo aplica. Tambe tin diferente otro deliberacionnanandando tocante e forma di warda e vacuna di acuerdo cu e temperatura cu ta varia cu ta determina con lo distribuie tambe.

Sigui mantene distanciamento social

Di parti di DVG kier remarca cu a pesar cu diferente medida paproteccion di nos mes a wordo flexibilisa, kier toch pone hopiatencion pa evita aglomeracion. Ta keda pidi pa haci uzo di tapaboca mas tanto cu ta posibel specialmente ora cu no por tenedistancia social. Esey ta keda valido den tur medida cu flexibilisa. Manera cu por a tuma nota, durante di e ultimo dos pa tres simannan Aruba ta bayendo den bon direccion pa loke ta casonan activo. Pa cual por bisa cu si e casonan keda rond di 10 caso positivo nobo pa dia, e sistema medico por carge. Es decir, cu por controla e virus y pasa dianan di fiesta trankilo sin familiar den ICU y/of cu caso lamentabel cu un famia por fayecea causa di esaki. Pesey ta keda recorda cada persona pa siguiproteha y mantene na regla di distanciamento.

Mester bisa cu DVG a reuni cu diferente grupo, entre otro esnanden sector di entretenimento kendenan tambe ta desea pa trahapa nan tin salario, pesey ta pidi pa cada persona coopera. Paso na momento cu un banda toca y personanan cuminsa baila, lamentablemente esaki por tin consecuencia pa e personananaki. Tene cuenta cu si bo comportacion no ta bon, bo ta daña pa otro cu tambe ta desea di tin trabou y desea di cobra y cuida nan famia.

Mas virus activo

Prome cu conclui mester recorda tur local cu ora di biahamentoe riesgo di contagio por ta untiki mas grandi. Pues keda uzatapaboca mane cu ta uza na Aruba y mantene distancia social.

Ta consciente cu no ta covid so ta andando, na Aruba mes tin varios caso cu hende tin covid hunto cu un otro virus respiratorio. E medidanan cu ta tumando pa covid ta validotambe pa tur otro virus respiratorio, pues si ta atene na e medidanan institui pa covid, ta cuida bo mes contra otrovirusnan tambe. Considerando cu awa a yobe y solo a sali, ta e momento ideal pa Dengue, Zika y Chikungunya, mester tenecuenta pa haci rond di cas limpi pa no tin criadero.

Di e forma aki ta mante bo mes na reglanan di higiena pa proteha contra tur otro malesa cu ta circulado actualmente.