Famia Planea Aruba, celebrando 50 aña!

Recientemente Famia Planea Aruba a celebra 50 aña di existencia riba e fecha di 24 di November 2020. Ta bon pa enfatisa cu ademas di ofrece metodonan anticonceptivo, Famia Planea Aruba a sa di expande su producto y servicionan den transcurso di añanan cu e vision di tin un comunidad consciente riba nan salud sexual reproductivo.

Reflecionando riba e fecha importante aki, Famia Planea Aruba kier a comparti un poco di e pasado, presente y futuro di e organisacion.

Pasado Famia Planea Aruba, tambe conoci como Fundacion pa Promove Paternidad Responsabel Aruba (SBVO) tabata oficialmente estableci riba 24 di november 1970 y a cuminsa brinda su servicionan riba 1 di juli 1971.

Tanto comunidad como e dokternan tabata convenci, cu mester establece Famia Planea aki na Aruba y asina e idea pa realisa esaki a nace, encabesa pa Dokter Cyril Zaandam. For di un principio Famia Planea Aruba tabata ricibi e sosten financiero di Antiyas Hulandes y despues di nos Status Aparte, a traspasa esaki pa Gobierno di Aruba como e organo responsabel pa cumpli cu e necesidad, demanda y bienestar di su comunidad. Presente Awendia Famia Planea Aruba tin 50 aña di experiencia den e area di salud sexual reproductivo, ta reconoci como un partner di “International Planned Parenthood Federation” como tambe di nos Gobierno di Aruba y ta hunga un rol importante den provee liderazgo na e movemento di salud sexual en general aki na Aruba. Mientras cu na inicio di Famia Planea Aruba tawata tin un servicio primordial di accesibilidad na metodo anticonceptivo, awo e servicionan a wordo amplia segun demanda di e grupo meta, edad y necesidad cu enfoke principal riba educacion. E servicionan cu Famia Planea Aruba ta ofrece, por varia di un consulta individual te na un workshop pa un grupo of di un guia digital encuanto salud sexual te na un servicio di entrega (delivery service) di bo metodo anticonceptivo, sea ta na bo cas, scol, trabou of unda cu bo por ta.

Futuro Famia Planea Aruba ta premira un futuro unda cu ‘Educacion Sexual Integral’ lo sa di tuma un paso grandi den inovacion, por medio di introduccion di un ‘Educacion Sexual Integral – Digital’ den e scolnan aki na Aruba. Nos ta compromete pa sigui amplia y reinforsa nos partnershipnan local como tambe international. Aportando no solamente na e meta, vision y mision di Famia Planea Aruba pero tambe na e metanan mundial pa desaroyo sostenibel (SDG’s). Un futuro unda cu nos lo sigui traha structuralmente y asina aporta na e crecemento di e organisacion den su totalidad. Aparte di esaki nos lo sa di sigui eleva e aspecto di productonan anticonceptivo treciendo no solamente productonan nobo riba mercado, pero tambe garantisando un continuidad den productonan existente dunando e cliente asina e opcion di scoge un producto apropia segun su estilo di bida y historia medico.

50 aniversario

Apesar di e pandemia cu nos ta bibando aden, Famia Planea Aruba a opta pa no laga e fecha importante aki pasa sin mas y a scoge pa celebra esaki na un manera diferente cu e comunidad di Aruba. Nos a uza e plataforma social pa asina entretene e audiencia di tur edad cu diferente video-educativo den forma di vlogs, mustrando comunidad un poco mas di kico tur ta pasa dilanti y tras di cortina na Famia Planea Aruba. Enfocando no solamente riba guia y sosten pero

tambe educacion y digitalisacion. Di e forma aki nos kier a yega un biaha mas cerca di cada persona y asina aporta positivamente na e salud sexual reproductivo den su totalidad.

Famia Planea Aruba ta gradici nos comunidad completo pa e sosten ricibi durante e 50 añanan aki y ta compromete su mes pa sigui yuda bo planea bo presente y diseña bo futuro.

Nos ta invita bo pa bishita nos facebook page: famia planea aruba, y asina mira e episodionan aki cu ta specialmente pa bo.

Famia Planea Aruba, aportando pa 50 aña na bo calidad di bida!

Bo kier sa mas? Tuma contacto cu nos.

Bilderdijkstraat 16, Unit 4.

T. 588-9591

www.famiaplanea.org