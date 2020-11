Booshi Wever: FACT-CHECK (parti 4): MIKE EMAN TA SIGUI CU E CONTAMENTO DI SPROOKJES.

Den nos articulo anterior nos a repasa e prome parti di declaracionnan haci dor di sr. Mike Eman, despues cu Prome Minister a firma e acuerdo di Black Friday di dia 13 di november. Mescos cu a haci cu e splicacionnan di Prome Minister riba e acuerdo, nos a realisa un fact-check riba sr. Eman su declaracionnan. Na final ta keda na nos pueblo pa scohe si kier mantene Aruba riba e rumbo tradicional of ta scohe pa bin cu un cambio den forma di hiba gobernacion aki na Aruba.

Eman: na ningun momento Prome Minister a bay pueblo pa mustra kico ta su decisionnan. A trata na hinca temor grandi den nos pueblo cu placa ta caba y no por paga “salaris-subsidie” y niambtenaar. Ta crea ambiente di inseguridad den comunidad cu e consecuencia cu mas di 70% di nos comunidad ta bisa “awel laga Hulanda bin numa”.

Ningun momento lidernan den gobierno a bin dilanti y duna e pueblo e siguransa cu nos lo sali afo, mescos a para duru den añanan di secura, pasobra ta Arubiano a percura pa e prome refineria, pa prome hotelnan, y percura pa ora LAGO a cera, expande e sector turismo. Ta nos lidernan comercial y politico cu vision a mira e situacion critico cu nos ta bibando aden y a tuma e iniciativanan aki.

FACT-HECK 9: Unda e lidernan a keda cu a permiti pa e situacion deteriora di tal forma cu intervencion Hulandes a bira necesario. Ta gobiernonan di e ultimo 10 aña(2009 pa 2020) ta responsabel pa e perdida di CONFIANZA cerca e pueblo y Hulanda. Esaki dor di hiba un maneho yena cu corupcion, malgobernacion y politica di patronahe.

Eman: Ora nos a drenta gobierno, Carnival Cruises, KLM, no tabata tey. Nan no a bin bek. Pero nos a buscanan. Ami a bay papia pa nan bin bek. Hulanda no a bay papia na Merca cu Carnival Cruises pa nan bin Aruba bek. Ta nos a sali bay busca Carnival Cruises ora nos a trece henter e desaroyo, mustrando nan riba e waf di Aruba, ora nos a percura pa un Vierbaansweg, un Watty Vos Blvd. Ta Arubianonan a dicidi esaki. Ta nos a mira e necesidad; drenta e bario scur, wak e falta di caminda, ta nos a mira esaki y ta sali tuma decision.

FACT-CHECK 10: Y ta net e maneho irresponsabel, sin ningun tipo di control, a percura pa e situacion actual. Un debe astronomico di casi 90% di nos GDP cu e futuro generacionnan lo mester contribui pa por paga esaki.

Eman: Mi no por paga un impuesto, cu ta decision di un gobierno cu ta den mi pais. Cu no ta di un gobierno cu mi no a vota p’e. Mi mester di un gobierno cu mi por pone y mi por kita. Esey ta haci bo doño di bo propio destino.

FACT CHECK 11. Aruba mester un gobierno honesto, sincero y profesional cu sa con pa yuda saca Aruba for di e cataclismo cu sr. Eman a hinca nos aden. Ta p’esey UPP ta boga awor pa un gobierno A-politico di profesionalnan. Cu e.o. AVP a nenga categoricamente.

Eman: Nos sa cu mester di “salaris-subsidie. Nos no a pleita cu Hulanda riba esaki, nos sa cu gobierno tin un deficit grandi, pero nos por a crea un ambiente cu nos pueblo por a para pe. Si ta Status Aparte, si ta cierre di refineria, nos a bin hunto y dicidi. No a dicidi so, pero a invita pueblo. No manera e comedia di cumbre virtual, unda ta conta bo storia, anto ta puntra si bo ta di acuerdo of no. Inacceptabel pa un topico asina responsabel, asina fundamental pa e pueblo aki, mane ta nos Status Aparte, cu ta esencia di e pais aki. Inacceptabel pa entrega di e forma aki, sin un discusion habri, pero ta trata di camufla e decision cu a tuma. Crea e espacio pa bay den un delegacion nacional Hulanda, pero no uno di un persona so ora bin cambio den LAFT. Di e momento ey nos mester a sinta.

FACT-CHECK 12: Unda sr. Eman y su partido a keda ora UPP a invita tur partido na 2014, 2015 y na 2020 pa uni den creacion di un Compromiso Nacional pa evita intervencion hulandes. E tempo ey interes partidista tabata mas importante cu interes general di nos pueblo. Dicon no a vocifera e pensamento aki y forza pa bin un discusion nacional manera awor kier pretende?

Eman: AVP/PPA/UNA PIA PRO a bay hunto den barco (no tin avion e tempo ey). Awe nos no a bataya niun dia pa saca e mihor acuerdo pa Aruba. Aki no ta cuestion di proteha un papel, sino esencia di nos pais, esta autonomia.

FACT-CHECK 13: No por tuma sr. Eman na malo cu atrobe kier mal-interpreta historia. Sr. Eman a lubida cu su Welo a bay di acuerdo prome pa entrega e poder absoluto na Corsou pa un simpel minister sin portefeuille. Atrobe ta troce e berdad pa desvia atencion.

Eman: Nos lo bay bek Hulanda, mescos cu scrapmento di fecha di independencia, pa nos haya gobernacion bek. No cay den apatia cu nada no ta bon y cu ningun hende por. Si AVP haya oportunidad, lo yega na un acuerdo duradero cu Hulanda.

FACT-CHECK 14:. Atrobe ta purba di burla cu e historia real. E scrapmento di fecha di independencia a sosode na 1993 den Tweede Kamer y e tempo ey AVP no tabata den gobierno. Otro promesa sin base pasobra pa cambia e RAft mester di apoyo y aprobacion di tur partners den Reino. Atrobe ta haci promesa cu no por cumpli cu n’e.

UPP a haci e ehercicio aki pa ilustra con e dos lidernan politico di e dos partidonan tradicional cu a percura pa nos perde e CONFIANSA, ta sigui cu nan manipulacion y desinformacion djis pa sasia nan hamber pa poder. Pesey UPP ta ofrece un pakete di idea, pa caba cu e tipo politica di manipulacion y desinformacion. Nos mester para keto un rato, cuminza for di “scratch” y ahusta e belanan y drenta den aire nobo di REBOOT 2.0 cu lo percura pa e NORMAL NOBO cu lo conta cu e gremio politico.

23 november 2020