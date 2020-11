Premier Evelyn Wever – Croes: FLEXIBILISACION DI MEDIDA ENTRANTE DIAMARS 24 DI NOVEMBER

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialunamainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora ribaflexibilisacion di medidanan den e siguiente fase nos dilanti. E cantidad di caso di activo acutalmente ta bou di 100. Esaki ta duna espacio pa cuminsa flexibilisa. “Ohala asina na Aruba toch por sinti algo di e sentimentonan e temporada di fin di aña, esta Pasco y Aña Nobo, no manera antes pero sikiera un tiki si. Esaki ta danki na e cooperacion di nos comunidad cu a yuda nos baha e gran cantidad di casonan activo. Mester siguisi cu cautela semper y cu disciplina”.

Prome Minister a anuncia e cambionan cu lo drenta na vigor entrante diamars 24 di November 2020.

Reunionnan di Famia:

Entrante diamars por reuni mas cu 6 persona den cas. Sinembargo mester tene cuenta si cu e uzo di tapaboca y mantene distancia di 1 meter y mei. Cada famia mester dicidicuanto hende por ta den cercania di otro y mester percura pa tur hende mantene y cumpli cu reglanan. Crisis Team lo siguita alerto y unda mester, lo tuma accion.

Restaurantnan:

Te cu awor ta permiti un maximo di 4 persona na un mesa paden. Entrante diamars 24 di November esaki lo cambia pa 14 persona na un mesa paden y maximo 20 persona siguiendoreglanan. E regla ta keda cu tur hende mester ta sinta y no para na bar y no ta lanta para si tin musica.

Entretenimento:

Pa loke ta entretenimento, te awor e ta na un maximo di 3 musico. Entrante diamars 24 di november esaki ta cambia tena 5 riba un scenario. Esaki ta pa paden. Pa pafo lo permiti e conhunto, grupo di Gaita etc. completo. Sinembargo nan mester atene nan mes na reglanan stipula. E decision aki ta tuma den e dialogo y conforme e protocol cu a cera cu e grupodi entretenimento. Esey kiermeen cu nan mester percura pa e distancia entre nan pero principalmente si nan mira cu hendeta lanta para y baila y no ta atene na regla, lo mester para e musica. E intencion no ta pa bay fomenta aglomeracion di hende ya cu debi na esaki problemanan por surgi. Alcontrariodi esaki lo permiti e gruponan aki deleita nos cu e musicaespecialmente drentando fin di aña. Tur estabolecimento cu kier pone musica pafo pa atrae mas cliente por haci esaki perono pa e clientenan keda para pafo pa wak y baila.

Orario di ciere:

E orario di ciere ta keda 11 pm y cu esakinan e reglanan basicodi flexibilisacion ta cuminsa pero ta keda si cu e reglananbasico di distanciamento, no brasa, no sunchi, no duna man y no lantra di mesa sin tapaboca bisti.

“Cu e flexibilisacionnan aki, nos ta spera cu e fin di aña akipor ta mas placentero pa cada ciudadano di nos pais y cu e sentimento di fin di aña por cuminsa wordo sinti den cadahogar y den cada skina riba nos pais, pero semper manteniendo reglanan vigente”, Prome Minister a expresa.