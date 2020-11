En conexion cu nan apertura virtual oficial Centro pa Hoben y Famia a ricibi bishita di Parlamento di Aruba

Posted in

Siman pasa tabata tin e apertura virtual oficial di Centro pa Hoben y Famia. En conexion cu esaki, Centro pa Hoben y Famia a invita Parlamento di Aruba pa un bishita pa asina nan sera conoci cu e centro aki y tambe e servicionan cu esaki ta ofrece na e comunidad di Aruba.











E mainta a cuminsa cu un presentacion di e project coordinator di Centro pa Hoben y Famia, Yvonne Geerman-Bermudes, caminda cu a splicanan di e mision y vision di Centro pa Hoben y Famia y tambe locual ta e meta di e centro. Despues di e presentacion aki, teniendo cuenta cu distanciamento social, e grupo di parlamentarionan a wordo parti den dos grupo caminda cada grupo a haña un recorido den e centro. Durante e recorido aki nan tabata tin oportunidad pa haci pregunta y combersa cu trahadornan y tambe e partnersnan cu ta forma parti di e centro. Di e manera aki nan por a haña un bista amplio di locual ta trata e trabounan cu e centro ta hacienda pa fortifica famianan pa asina Aruba por tin un comunidad mas fuerte.

Centro pa Hoben y Famia kier a gradici tur parlamentario cu a bishitanan durante nan apertura. Tambe nan kier a invita mayornan, famia of cualkier persona cu tin pregunta tocante lantamento di un yiu, pa tuma contacto y tambe sigui nan pagina social ‘Centro pa Hoben y Famia’ caminda regularmente tin diferente informacion relata na lantamento di mucha y e importancia di esaki.

Centro pa Hoben y Famia ta un centro multidisciplinario unda diferente organisacion preventivo a uni pa ofrece e comunidad tur serivicio cu nan tin bou di un solo dak. E meta principal di e centro aki ta pa brinda e sosten y guia den educacion y lantamento di yiu na mayornan, famia, educador y professional y ofrece programanan educativo specialmente na nos hobennan pa cu desaroyo riba e nivel social-emocional, personalidad y liderazgo. Pa mas informacion por tuma contacto directo cu Centro pa Hoben y Famia na 528-1200, por bishita nan personalmente na Sabana Blanco 68-C (ex. Acer building) na Wayaca. Tambe por comunica via email na centropahobenyfamia@gmail.com of riba Facebook @centropahobenyfamia.