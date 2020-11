Posted in

Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin algun hoben baldadi cu lo a comete destruccion na un di e palonan di lus den Bernhardstraat y a drenta tereno priva di un persona, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya e muchanan baldadi a bay for di e sitio y tambe cu nan a subi e propiedad di e doño pero como cu no a encontra cu nan a bay busca nan den vecindario pero no a logra topa cu nan.