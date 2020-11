Update a caba di localise y ta bek na e Centro: Despues di mas di un luna cu e mucha perdi awor un fundacion ta ofrese un recompensa

Posted in

UPDATE: un rato pasa a caba di drenta e informe di cu e hobencita aki a ser localisa y ta bek na e centro. Danki na esnan cu a yuda (prensa). Diasabra merdia nos a bin compronde cu un fundacion ta ofrese un recompensa di 500 Florin pa e informacion corecto cu lo conduci na haya e mucha muher di 15 aña Yulie Sharik Xaviera Naar kende for di 10 di oktober 2020 a sali for di scol y no a regresa Centro Orthopedagogico. E mucha ta naci 22 di december 2004 y e ta midi 1,79 meter di haltura y su wowonan ta di colo berde/hazel.

E fundacion MVTBV por tuma contacto cu nan via 5629820 of tiplijn di polis 11141 tur tips ta keda anonimo.