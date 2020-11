Esaki si ta un abuso falta algun meter mas y e lo por a yega na dump y eynan ta e sitio indica pa benta sushi afo, pero tin algun sinberguensa cu ta djies benta esakinan banda di caminda na Barcadera. Si boso por corda unda boso a mira e figuranan aki y bisa esun cu a usanan cu e persona of compania cu a bay pa benta e cosnan aki afo no a haci cos drechi. Nos no por tolera tipo di abusonan aki! Un Aruba sushi no ta nada dushi!

Share this: Twitter

Facebook