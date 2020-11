Rey den combersacion cu sector di Economia y Enseñansa na Aruba / Koning spreekt met sector Economie en Onderwijs op Aruba

Rey den combersacion cu sector di Economia y Enseñansa na Aruba

Riba diahuebs 19 di november, Su Mahestad Rey Willem-Alexander a hiba combersacion online cu representante di e sectornan di economia y educacion na Aruba. Tema principal di e combersacionnan tabata consecuencia di e brote di corona den region Caribense di Reino Hulandes. Anteriormente Su Mahestad a papia tambe cu representante di e sectornan aki na Corsou y Sint Maarten.

Rey Willem-Alexander a hiba combersacion ayera mainta cu Señora Tisa LaSorte, Presidente di Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA). Seguidamente Su Mahestad a papia cu directiva di Educacion Profesional Intermedio (Colegio EPI).

Na October ya Su Mahestad a hiba combersacion online cu representantenan di sector medico na Aruba, Sint Maarten y Corsou. A traves di combersacion via telefon y online, y unda cu ta posibel haciendo bishita di trabao, Rey Willem-Alexander y Reina Máxima ta informa nan mes tocante e consecuencianan di e brote di corona y nan ta expresa nan apoyo y aprecio pa e compromiso di tanto persona den e lucha contra e pandemia

Koning spreekt met sector Economie en Onderwijs op Aruba







Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op donderdag 19 november online gesproken met vertegenwoordigers van de sectoren economie en onderwijs op Aruba. Hoofdonderwerp van gesprek was het gevolg van de corona-uitbraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Eerder sprak de Koning ook vertegenwoordigers uit deze sectoren op Curaçao en Sint Maarten.

Koning Willem-Alexander voerde gisterenochtend een gesprek met mevrouw Tisa LaSorte, Voorzitter van Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA). Vervolgens sprak Zijne Majesteit ook Directieleden van Educacion Profesional Intermedio (Colegio EPI).

In oktober had de Koning al een videogesprek met vertegenwoordigers van de medische sector op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.