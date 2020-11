Booshi Wever: FACT CHECK (parti dos) DI SUPUESTO PLAN DI RECONSTRUCCION DI ARUBA DESPUES DI FIRMA ACUERDO.

Posted in

Den e prome parti di fact check, nos a bisa cu nos ta bay ta analisa declaracionnan di tanto sra. Croes como premier di Aruba cu a firma e acuerdo cu Hulanda y tambe e reaccion di ex-premier Mike Eman, kende ta pretende di ta salbador di nos autonomia.

Den e prome parti nos a haci un fact-check riba e declaracion di e premier di Aruba y a yega caba na 12 fact-check cu ta ilustra cu e realidad ta full otro cu loke kier laga hende kere. Den e di dos parti UPP lo sigui analisa e declaracion di Premier.

Premier a declara cu den dos ora a dicidi pa bay Hulanda, pa prome cu e Rijksministerraad tuma lugar pa haci “finetuning” y repasa algun punto di ultimo ora prome cu firma.

FACT 13: E deal tabata cla for di juli y nada no a cambia. Kico lo por tabata e motibo di viahe? Lo a suplica gobierno di Reino pa no laga su cara na berguensa door di duna detayenan di e deal. Premier como subrina di Betico Croes dfm sa cu pueblo lo keda corda cu ta su persona a traiciona e lucha pa nos autonomia y nos lucha sagrado di e derecho inalienabel di autodeterminacion.

Premier a menciona e rol irresponsabel di opositornan politico cu enbes di solidarismo y union ta prefera di nenga pa coopera, ta bay encontra tur plan di gobierno y no ta bin cu propio alternativa.

FACT 14: UPP prome cu e pandemia a propone un organo LOCAL cu mester a percura pa mara mannan di e politiconan. Pero a scohe un biaha mas pa e interes partidista y no di pueblo. No ta e mesun Premier a yama e partido di oposicion mas grandi un Univerdiad di Corupcion y cu nunca lo traha cunan?

Alabes no ta e partido di e Premier, cu no a duna sosten na e plan di UPP pa yega na un Comprimiso Nacional pa medio di un debate nacional cu tur partido y stakeholders? Awor cu baca a hoga, ta busca sosten y union, (mal)usando e pandemia como e culpabel,siendo nos tur sa cu e cuasante ta e malgobernacion y incumplimento di palabracionnan e ultimo 10 añanan, cu a pone cu Hulanda NO tin confiansa mas. Y Hulanda na su turno a abusa di e situacion sin precidencia di e COVID-19.

Premier a indica cu for di comienso di e pandemia a cuminsa diseña un Master Plan, di cual 80% tambe ta den Landenpakket, y cu esaki mester ta “alinea” cu e COHO, esta tur dos mester ta completa otro. Y cu lo institui un instancia local cu lo guia y monitorea e Landenpakket.

FACT 15: E pandemia a cuminsa na maart y prome cu esey caba Hulanda tabata bati na porta di Aruba pa bin cu cambio y reformasino lo bin un “aanwijzing”. Pues e mal maña di e gobierno anterior a continua door di e gobierno actual.

FACT 16: Nos tur sa cu ora e 3 musketiernan den COHO cuminsa “zwaai de scepter “, ta nan punto di salida loke lo conta y no e Master Plan.

FACT 17: Ta introduci otro departamento cu basicamente lo no tin un funcion, pasobra COHO lo ta esun cu ta dicidi desde Den Haag.Pakico no un departamento di gobierno mes, cu lo por haci e trabou aki, si realmente esaki ta necesario?

Mas peculiar ta bira e declaracion di Premier ora ta elabora riba e 5 proyecto cu un grupo di experto local a haya importante paacelera un desaroyo economico, esta *Reforma mercado laboral; *Eliminacion di redtape/burocracia; *Reforma fiscal; *Digitalisacion di gobierno; y *Amplia/reforsa e posibilidad pa traha ley.

FACT 18: E iniciativa ta mustra masha bunita mes. Comercio lo haya un boost, pero kico esaki lo nifica pa e pueblo cu den su gran mayoria of no tin trabou awor of tin di sobrevivi cu un minimumloon? Nan lo tin placa pa por sigui inverti den nos economia, ora Aruba bira mas caro, pa motibo di introducion di un BTW di 15% y aumento di e prima di AZV y reducion di e pakete di cuido. Kico lo bay ta e balor agrega di e Master Plan si Aruba lo mester bay na prome instancia cuminsa reduci gasto door di probablemente kita ambtenaar, hisa edad di pensioen y cambia nos florin den dolar. Aruba por siña di e efecto cu e medidanan Hulandes tin riba Boneiro.

Pa termina cu masha palabra bunita Premier ta trata na tapa e traicion cu su gobierno a ehecuta y manera di custumber ta tira culpa riba tur esnan cu lo por tin otro opinion.

FACT 19: E motibo ta logico. A bisa prome cu eleccion cu tin un solucion pa e megadebe SIN cu mester tuma ningun medida. Te hasta a bisa tambe cu lo baha edad di pensioen. Pero den casi 3 aña di gobernacion a logra beneficia un grupo previlegia di e partidonan na mando so. A cera wowo pa corupcion di dia cla y a keda manipula cu cifra y sigui aumenta e gastonan di personal den gobierno. Na final a bende nos autonomia y a elimina e oportunidad pa nos mes dicidi riba nos futuro, pasobra ta COHO lo dicidi kico lo bay pasa aki na Aruba den e siguiente 7 aña por lo menos.

Pa tapa su berguensa, Premier a haci uso di e mesun tactica di Mike Eman, kenda a bay sinta bou palo rondona pa su fanaticonan. Premier a orkestra un bonbini na Cocolishi, despues di a regresa for di Hulanda y a manda su “spindoctors” pa trata di bende e traicion.

Den un siguiente articulo UPP lo bin riba interview di e otro ex-premier cu ta e “grondlegger” di e MEGA TRAICION aki.

Pueblo no por sigui cu e manipulacion y desinformacion cu ta wordo orkestra pa medio di e mentenan di 2 narcista cu no tin e interes di e pueblo na pecho. Ta p’esey Aruba mester para keto un rato, refresh y cuminsa full di nobo. Pues REBOOT 2.0 pa garantisa un NORMAL NOBO.

Partido UPP

Booshi Wever

19 november 2020