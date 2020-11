UPP: FACT CHECK (Prome Parti) DI SUPUESTO PLAN DI RECONSTRUCCION DI ARUBA DESPUES DI FIRMA ACUERDO!

UPP a analisa e conferencianan di prensa di e 2 personanan responsabe pa e MEGA TRAICION, premier sra. Croes despues di a firma e acuerdo cu Hulanda y sr. Mike Eman (ex-premier). UPP ta di opinion cu ta necesario pa haci un “FACT-CHECK” di e declaracionnan di tanto sra. Croes y sr. Eman pa asina ey duna nos pueblo e oportunidad pa evalua e declaracionnan for di otro angulo.

Sra. Croes a cuminsa pa declara cu “placa a caba” y p’esey mester a yega na un acuerdo liher cu Hulanda.

FACT 1: Na september no a fia placa na un interes halto pa por garantisa pago di e.o. salario di ambtenaar te cu december?

FACT 2: A cambia di version cerca kende lo bay fia placa. Prome lo tabata internacional y despues diripente local. En todo caso e fiansa ey lo a cubri e gastonan te cu december. Con bin diripente mester fia placa liher pasobra “placa a caba” y no por paga ambtenaarnan debidamente??

FACT 3: Cu e fiansa Aruba lo paga ZERO porciento di interes y lo mester cuminsa paga Hulanda te aki 2 aña. Ta importante pa menciona cu e Premier di Corsou ya caba a declara cu no lo por cumpli cu pago di e fiansa pasobra Corsou lo tin exigencianan financiero halto pa e dos aña venidero. Aruba ta otro?

FACT 4: Despues di a firma lo bay puntra conseho di Raad van State y Raad van Advies. Kico lo haci cu conseho cu ta contradeci cierto aspecto di e deal? Lo cambia esaki of lo constata, manera vocifera door di Balkenende, cu e ta un conseho y cu ta gobierno ta dicidi al final?

FACT 5: Aruba no a acepta pa hinca den ley cu trahadornan di compania estatal definitivamente lo entrega parti di nan salario, pero kico lo haci cu e salario di ambtenaarnan? Sindicato a puntra aclaracion ki dia lo termina e reducion di salario y pa defini un fecha fiho y no “tot nader orde”!

Sra. Croes ta señala cu e Landenpakket (LP) no tabata un problema pa Aruba ya cu tabata di acuerdo cu 80% di esaki caba. No a firma na augustus pasobra na prome lugar no tabata tin sosten na Aruba di e pueblo y pasobra Hulanda diripente a cambia e suma di fiansa. A menciona cu e.o. a cambia e exigencia pa introducion di dolarisacion (estudio aki 2 aña) y e edad di pensioen lo ta 66 aña y no 67 na 2025.

FACT 6: Nos a bin compronde for di Knops cu e draft pa e acuerdo conveni awor ya caba tabata cla for di juli 2020 y cu awor nada no a cambia INHOUDELIJK! Ta cierto cambio redaccional a tuma lugar.

Aruba a logra pa e RFT di Korsou y St. Maarten no wordo implementa aki. A logra usa e LAFT como e base di e RAFT.

FACT 7: E motibo pakico e RAft tabata nesecario tin di haber cu e falta di confiansa di e gobierno Hulandes, despues cu dos prominente miembro di e partido di e Premier a dicidi cu apoyo di e Premier, pa trece cambio den e LAft.

FACT 8: E diferencia entre e LAFT y e RAFT ta cu e RAFT ta un concensus RIJKSWET y esaki ta “leidend”, esta e reglanan ta skirbi den piedra y Aruba NO por haci ningun cambio den e ley aki.

FACT 9: Mescos ta trata di ley cu ta defini COHO. Supuestamente e Landenpakket (LP) lo wordo diseña door di COHO y Premier di Aruba. Aki ta supone cu lo tin “inspraak”, pero Knops a bisa categoricamente cu e deal ta “op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend”. Si no cumpli lo no haya fiansa y esey ya caba a sosode durante e prome y di dos tranche na unda cada bes a “draai Aruba de duimschroeven” aun mas prome cu duna e fiansa. Awor no lo ta diferente. Si Aruba no bay di acuerdo cu e exigencianan hulandes Aruba NO lo haya e siguiente tranche.

A termina bisando cu COHO no lo haya “landsbevoegdheden”, esta cu no lo bay sinta den stoel di gobierno y parlamento.

FACT 10: Ta mas cu logico cu COHO no ta interesa pa sinta den stoel di gobierno y parlamento, pasobra “as a matter of fact” COHO ta para riba nan.

Premier a elabora riba transparencia den e forma cu gobierno a tende cu e condicionnan Hulandes.

FACT 11: Transparencia ta, cu bo ta bay busca sosten den Parlamento, net prome cu a bay den un viahe relampago pa Hulanda, pa medio di un Comision Central SIN cu a duna tur documento al caso? E ta parecido na loke a sosode cu e deal di CITGO. E gobierno anterior a bulldoze esaki via Parlamento, pasobra ta normal cu e Parlamentarionan cu ta sostene gobierno lo firma “bij het kruisje”! Ta importante pa menciona cu e parlamentarionan di MEP den oposicion tambe a duna sosten na e deal di CITGO.

FACT 12. Den e transparencia aki tambe ta inclui cera e microfono di un opositor (UPP) durante e cumbre virtual cu tabata mas bien un sorto di conferencia di prensa di gobierno. Un cumbre sin espacio pa dialogo corda discuti.

Esaki ta e prome parti di e analisis di e declaracionnan hasi di e dos causantenan di e situacion cu a conduci na firmamento di e MEGA TRAICION aki

Partido UPP

Booshi Wever

18 november 2020