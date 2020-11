IBiSA a tuma e curso di ‘Standard First Aid & CPR’

Posted in

IBiSA a mira un necesidad pa update y alaves amplia e conocemento di su ekipo cu ta traha cu muchanan na scol y tambe durante evento deportivo of social. pa e motibo aki a haci uso di e oportunidad pa bin cu e curso di ‘Standard First Aid & CPR’ e curso aki a wordo duna pa profesionalnan di Cruz Cora. E curso tabata tin diferente modulo cu ta First Aid, CPR y AED unda a repasa esaki nan den differente ecsenario paasina nos por ta miho prepara, e curso tabata uno di 8 ora largo unda e personal di IBiSA a pasa den e partiteoretico y practica.







Awe por bisa cu nos coordinador nan y instructor nandi deporte cu ta traha den difrente programa por duna e prome asistencia pa alivia of stabilisa e situacionmientras ambulance ta na caminda te unda esaki tanecesarario. Management Team di IBiSA ta content cue asistencia cu su personal di IBiSA y su instructornana duna na e oportunidad brinda.

IBiSA ta invitabo pa sigui nos via nos paginan social di InstaGram, Facebook y YouTube.