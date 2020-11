Rocco Tjon: No interes di Mike Eman pero Interes general mester ta na prome lugar.

Ayera nos a tende gritonan di sr. Mike Eman pa instiga den e momentonan dificil aki cu nos pais ta pasando aden. Actonan aki ta sirbi solamente su propio interes y interes di AVP. Manera nos Prome Minister, sra. Evelyn Wever-Croes a declara: “Awor ta momento pa Pais y no pa politica partidista”. Y e sentimento aki ta biba hasta cerca e propio votadornan di AVP.

UNION PA SURPASA E CRISISAwor ta momento pa union y solidaridad y no pa division. Awor ta momento pa optimismo y no negativismo y discordia. Despues cu Mike Eman a nenga pa participa na cumbrenan nacional pa bin cu alternativa y of solucion e a sali solamente pa dividi un pueblo. Hamas e por a imagina cu Prome Minister por a logra negocia pa haya e finansas necesario pa brinda alivio na esnan afecta door di e crisis y na mes momento un clausula pa garantisa nos autonomia.

INTERES PROPIO Y Di PARTIDOMike Eman ta djis en busca di atencion. Pa lunanan caba Gobierno y Pueblo ta luchando contra Covid-19, na momento cu Aruba mester a cera su fronteranan pa controla e pandemia mundial y proteha salud y bida di nos conciudadanonan. Kiko Mike Eman a haci e tempo ey? Critica crisis team y instiga pueblo.

Despues di lunanan di trabou y negosiacion, tur sector di Aruba a compronde e situacion y a duna gobierno e confiansa den un di e momentonan mas dificil di nos historia. Kiko Mike Eman ta haci awor? Critica Gobierno y instiga pueblo.

SITUACION ACTUALGobierno di Aruba despues di a negosha cu Hulanda intensamente a keda cla pa hunto nos por cuminsa e recuperacion di Aruba su economia y futuro.

Cu Apoyo di Hulanda y cu respet mutuo nos por fia e cientos di miyones cu mester, pa na promer lugar crea stabilidad pa seguridad di empleo, pa famia nan por tin pan riba mesa den e siguiente lunanan.

P’esey awor ta momento pa hunto den union y cu sentido di solidaridad y sacrificio pone e Master Plan di Aruba den accion pa nos cuminsa. Di e forma aki reposiciona Aruba pa nos recupera nos Economia, pa famianan por sigui tin pan riba mesa. Pa gobierno por sigui yuda esunnan mas vulnerable y sin empleo.

PA CONCLUINos ta compronde cu Sr. Eman no tin bon experiencia cu finanzas, banconan y maneho di negoshi. Pero su memoria tambe ta faye barbaramente paso den su gritonan desespera nos no a tende nada di e deficitnan di riba 400 miyon florin ora e tawata na mando y cual a conduci cu e a haya un Koninklijk Besluit pa mal gobernacion.

Mike Eman a kibra nos finanzas, nos sector social, nos credibilidad financiero y nos credibilidad como pais. Dentro di poco e trayecto pa nos refineria ta keda cla y nos a compronde cu tin interes di companianan Mericano grandi. Si logra esaki Mike Eman lo sali bisa cu su deal cu Citgo tawata mihor?

