REACCION DI MINISTER-PRESIDENT Y MINISTER DI FINANSA, ASUNTONAN ECONOMICO Y CULTURA RIBA COMUNICADO DI PRENSA DI 18 SEPTEMBER 2020 DI SECRETARIO DI ESTADO RAYMOND KNOPS

Un rato pasa Ministerio Hulandes di Reino BZK a saca un comunicado di prensa riba bononan di Gobierno di Aruba (staatsobligatiec) cu pais Aruba ta emiti den dos parti, 60 miyon florin y 60 miyon dollar, respectivamente. Na prome lugar mester indica cu no ta trata di e suma di 400 miyon florin manera cu eroneamente ta wordo indica den e comunicado di prensa, pero ta trata di 60 miyon florin y 60 miyon dollar. Cu esaki e calculacion di interes uza pa BZK no ta cuadra cu realidad. Pues no ta asina cu tin 21 miyon extra pa aña na gasto di interes, y tampoco tin 1.400 florin extra na gasto pa cada ciudadano. Tambe ta wordo sugeri cu lo tin mester di pago durante aña (tussentijdse aflossing) pa asina por baha e debe. Esaki por haci ora cu ta trata di un prestamo pa auto of un hypotheek. Pero pa un pais e unico manera cu e debe por baha ta ora cu tin mas entrada cu gasto. Dus ora tin un surplus riba bo presupuesto. Haci pagonan durante aña (tussentijdse aflossing) ta zona bunita, pero no tin sentido tanten cu no tin un surplus. Ta cu surplus so bo por bay over realmente na paga debe.





Banda di esaki ta wordo sugeri cu e fiansanan aki ta pone e quota di debe (schuldquote) ta subi te na 127 porciento di e producto bruto interno y ironicamente ta wordo bisa cu Gabinete Wever-Croes lo ta envolvi den un competencia pa figura den e top 10 di e paisnan cu mas tanto debe. Mester bisa cu e ‘schuldquote’ aki lo subi di e mes manera haciendo uzo di e fiansanan di Hulanda. Pues, pa e quota di debe no ta haci diferencia di unda e fiansa ta bin, sea di Hulanda of di un otro instancia. E unico manera cu e quota di debe no lo subi mas ta si Hulanda bay over na regala Aruba e placa manera cu nan a haci cu Italia y Spaña. Te cu awe e regalo aki no a wordo ofreci na Aruba. For di e declaracion ta sali na cla cu BZK tin dificultad pa haci un distincion entre e palabranan debe (schuld) y fiansa (lening). Un fiansa ta un debe, pero no tur debe ta fiansa. Esaki ta significa cu sin haci e fiansa mes, e quota di debe lo subi e aña aki. Esaki ta asina, pasobra manera conoci e gastonan riba presupuesto di pais Aruba ta bastante mas halto cu e entradanan. Motibo pa esaki ta pasobra Gabinete Wever-Croes ta haciendo esfuersonan pa mantene e economia di Aruba riba pia.

Por ultimo, Aruba ta wordo tilda di no ta papia cu BZK, pero si ta papia riba BZK publicamente. Esaki ta un expresion ironico ya cu e comunicado di prensa di awe ta e di tercer bes cu BZK ta papia publicamente di Aruba, sin cu ta comunica cu Aruba di antemano. E prome biaha tabata e Representante di Reino na Willemstad den un discurso publico, y e di dos biaha tabata e Secretario di Estado den un conferencia di prensa. Di tur manera Aruba ta dispuesto pa keda den dialogo cu BZK pa por yega na un consenso real.