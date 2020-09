Prome Minister Evelyn Wever-Croes: NOS GRANDINAN TA NOS PRIORIDAD

Posted in

Casnan di cuido ta implementa medidanan di precaucion na casnan di cuido

Pa Gabinete Wever-Croes, nos grandinan ta prioridad y den e tempo dificil di e pandemia aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta pone hopi enfasis pa nos pueblo cuida nos grandinan cu ta esnan mas vulnerabel y na risico.

Tirzlyn Kolfin den conferencia di prensa di pa duna informacion di e ultimo desaroyonan di Covid-19, a duna un splicacion amplio riba maneho di e virus den casnan di cuido priva y di SABA. A implementa e medidanan di precuacion cu a tuma na comienso di e prome ola di Covid. A pone un stop di opname y di bishita na tur cas di cuido. Den caso si tin excepcionnan, lo evalua esakinan pa tuma e miho desicion. Personanan di casnan di cuido cu sali for di hospital pa bay bek casnan di cuido, mester wordo isola y wordo monitoria. Asina por proteha e demas grandinan den e cas di cuido.

Sra. Kolfin a reacciona riba e criticanan cu tin tocante e trahadonan di e casnan di cuido. Esakinan segun Kolfin ta trahadonan cu ta trahando desde e comienso di e virus aki na Aruba, cuidando nos grandinan incansablemente. Poniendo nan mes den risico diaramente. Mayoria casnan di cuido a cera cu trahadonan hunto cu e grandinan pa asina keda cuida y proteha nos grandinan. Mayoria trahado ta sali bay cas y bolbe trabou sin haci nada otro pa no pone nos grandinan na peliger.

Ta importante si pa keda mantene contacto cu nos grandinan. Esaki por via telefoon. FUTURA a facilita conectividad y apoyo pa nos grandinan y temporalmente a entrega casnan di cuido algun tablets pa yuda e habitantenan di casnan di cuido mantene contacto cu nan famia, amigo y sernan keri.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den diferente ocacion a expresa tambe cu nos grandinan na cas mes tambe mester di proteccion. Y esey ta responsabilidad di cada ciudadano pa cuida nos grandinan. Nos mester concentra pa contene y preveni cu e virus ta wordo transmiti na nos grandinan cu ta esnan mas vulnerabel y na riesgo.

“Ban cuida nos grandinan bon. Si bo ta sali, no bishita nan. Mantene contacto via telefoon. Si bo ta biba cu nan, mantene reglanan pa evita di contagia nan. Laba man mas tanto posibel y uza hand sanitizer ora no por laba man. Uza tapaboca. Evita di bin den contacto fisico cu otro hende, saluda otro sin duna man, brasa y sunchi. Gobierno di Aruba ta haciendo di su banda. Pueblo tambe ta wordo pidi pa tuma tur paso di prevencion. Esaki ta den bo man. Mi ta conta riba bo pasobra mi sa cu bo ta stima bo mes, bo famia y Aruba y hunto nos ta logre”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.