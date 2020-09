HULANDA A CAMBIA DI OPINION Y TA DISPUESTO PA PRESTA ARUBA ATROBE

Den un conferencia di prensa Secretario di Estado HulandesRaymond Knops a splica dicon Hulanda a cambia e condicionnanden e ‘voorwaarden brief’. Aki ta referi especificamente na e partiden cual ta referi na e ‘specifieke voorwaarden Aruba’, den cualna juli tabata tin inclui un suma di AWG 204 miyon pa lunananjuli augustus y september, y den e carta di november, a cambia esaki pa AWG 204 miyon pa lunanan juli, augustus, September,oktober y november.



Sr. Knops a splica cu como cu Aruba mes a logra cubri sugastonan pa e lunanan di juli y augustus, Hulanda no tabata sa cu Aruba tabata tin mester di mas placa. Y ta p’esey nan a baha e cantidad di placa. Pero awor cu nan a compronde cu Aruba tin mester di e placa aki, nan ta dispuesto pa presta Aruba e placa aki.



Gobierno di Aruba a reacciona satisfecho cu Hulanda a recapacitay ta dispuesto pa presta e suma cu Aruba realmente mester tambepa cubri e debenan di juli y augustus.

Gobierno di Aruba a haci e peticion na Hulanda pa e sumaadicional desde siman pasa, pero no a haya contesta ainda.

Gobierno ta lamenta cu Hulanda no a delibera cu Aruba riba esakiprome cu a cambia e condicionnan dia 4 di september, pasobranos por a spaar hopi tempo, trabou y preocupacion. Sinembargo, Gobierno di Aruba ta satisfecho cu Hulanda a cambia di opinion.



Mientras tanto Gobierno di Aruba a wordo forsa desde dos simanpasa pa busca un solucion pa e problema aki, y manera PromeMinister Evelyn Wever-Croes a anuncia siman pasa, tin interesado pa presta Aruba e placa aki. Gobierno di Aruba a siguicu e procedura y mientras tanto a emeti bono pa por haya placariba termino corto, mirando cu e procedura cu Hulanda ta tardando demasiado. Awor pues Aruba ta wardando riba Hulandapa aproba e suma adicional pa juli y augustus. Manera menciona, Gobierno di Aruba siman pasa mesora a manda e peticion pa Hulanda, pero ainda no a tende nada. Den e situacion aki, ta un bendicion cu tin otro interesadonan, pa financia Aruba. E interesta mas halto, pero por lo menos e ta placa sigur riba terminocorto. Y ta awor Gobierno di Aruba tin mester di e placa, cu urgencia, pa cubri especialmente cuido di salud, mirando cu Hulanda no kier financia full e suma.



Gobierno di Aruba kier enfatisa cu e ta actuando den e mihointeres di cada ciudadano di nos pais.