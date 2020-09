Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di un caso di maltrato cu gritamento tumando lugar na Wayaca, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra 2 jovencita y un dama na yoramento y un tata altera ta grita den voz halto pero afortunadamente no tabata tin maltrato. E tata a bisa cu su 2 yiunan muher ta falt’e respet y no ta sigui su ordonan. Mientras e kier pone ordo pa nan respet’e. Polis a papia tanto cu e yiunan como tambe e tata, e yiunan a priminti di no falta nan tata respet mientras polis a hala atencion di e tata cu e mester evalua e forma pa atende cu su yiunan y kizas cuminza aplica otro metodonan pa bolbe gana nan cariño y haya su merecido respet sin mester di agita ni altera.

Gritamento entre tata cu yiunan a pone cu bisiñanan a yama polis keriendo cu ta trata di maltrato Posted by Awe24.com on Thursday, September 17, 2020