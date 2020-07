INFORME NO OFICIAL: Tragedia riba lama cerca di Aruba cu Helicopter di Patruyero militar hulandes Zr Ms Zeeland P841

Piloto y co-piloto lo a perde nan bida 2 militar a resulta herida ora di a bula afo prome cu e helicopter a ditch den lama.

Diadomingo atardi a sosode un tragedia mucho informacion nos no a logra haya oficialmente pero locual nos por a compronde ta cu durante un operativo e helicopter lo a ditch den lama den e helicopter tabata tin e piloto cu e co-piloto cual aparentemente no a logra sali for di e helicopter y hunto cu nan patras tabata tin 2 militar cu a bula for di e nave prome cu esaki a ditch y den e bulamentonan aki nan a resulta herida. A solicita yudanza di e helicopter di kustwacht mes pa bini duna asistencia. Nos a tuma contacto cu kustwacht pero ainda nan no kier divulga informacion. Nos ta ripiti e informe aki NO TA OFICIAL!