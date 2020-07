Chauffeur a bati alarma pasobra un projectil a dal riba e windshield di su auto na Piedra Plat

Diadomingo mainta a drenta informe di cu un projectil a dal riba e windshield di un auto pasando den Piedra Plat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur tabata pasando oabao di e rotonde di Piedra Plat y diripiente for di e no sa di unda un projectil a bin dal y destrui e windshield di su auto. Un investigacion breve haci na e sitio a indica cu aki lo ta trata di un piedra chikito cu sea a bini for di un auto su dilanti of for di banda di caminda y a causa e daño. Seguro tambe a prsenta y a traha un rapport di e susedido.