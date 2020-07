5 persona illegal a huy for di e containernan nobo di prison na Dakota

Diadomingo mainta a drenta informe di cu na e Prison an Dakota, ex-Huis van Bewaring, lo mester tin 5 illegal cu a huy for di eynan, mesora a dirigi diferente unidad na e sitio. Na yegada patruya a bin compronde cu pa falta di personal desde 3or di mainta te cu 9or di mainta no a check riba e detenidonan y 5 di nan a logra huy for di e parti nobo di e prison aki cual ta traha di container. Varios patruya a buska den sercania pa asina purba encontra e detenidonan aki. Polis ta bezig ta hayando informashon di e persona nan aki como tambe potret di nan pa asina por captura nan bek.