Accidente na Linear Park den oranan di marduga

Diadomingo marduga a drenta informa di un accidente hit & run riba e parkeerplaats di Linear Park, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di polis na e sitio a topa cu un dama bou influencis cu ta declara cu un auto lo a dal su vehiculo y bandona e sitio. Segjn knvestigashon a wordo hasi na e sitio a sali na cla cu no ta u auto a dal e dama su vehiculo sino e dama chauffeur mes lo mester a dal su auto un caminda causando e danjo. Forensys a bkni na e sitio y a compila nan rapport di e danjo na e vehiculo di e dama. A pidi vehiculo di transporte na e sitio pa por a duna e dama cu lenga pisa un lift pa cas na Tanki Leendert y a avise pa no core e auto debi cu e accident no ta hit & run.