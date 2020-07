Problema na cas den Noord cu a caba cu accident

Diasabra anochi polis tabata na caminda pa e asistencia a mira un auto marca Chevrolet modelo pickup color shinishi, cu no a para na e T-splitsing y cu a dal den un palo di lus. Tabata tin un auto tras di e Chevrolet marca Toyota. Ambos persona coriendo tras di otro tabatin problema cu otro na e cas na Borancana. Polis a logra para e auto den vicendario di Kamay, na Noord. A dura largo pa e polisnan compronde exactamento kico tabata pasando. A bin compronde cu aki ta trata di cu e dama tabata biba cu un di e hende hombernan aki, pero pa un of otro motibo a regresa su ex. Esun otro a bin busca su pertenencianan bek na e cas. A start un problema pisa na e cas, pa cual un di e partidonan a dicidi di subi auto anto bandona e sitio pa evita escalacion. Ta den e proceso aki, e otro homber a sali sigui tras di e otro cu a accosiona cu a perde control y dal den palo di lus. Tur esey a parce di a bay masha bon, tur tres a compronde otro y polis no a detene ningun di nan cu tabata masha rabia.