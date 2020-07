Dama chauffeur tabata asina burachi cu ela perde control kibra palo di lus yega cas y ta para ariba cu e no a dal palo di lus!

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente unda un dama chauffeur burachi a kibra un palo di lus na Westpunt y a sigui core bay su cas na Ruby, mesora a dirigi patruyanan di nort na e sitio. Na yegada di e patruya na e palo di lus a nota cu esaki ta kibra y wayanan ta colga hopi abao. Un otro patruya a bay na e adres na Ruby unda eynan a encontra cu e Kia Optima kibra dilanti. E dama chauffeur net na e momentonan ey tabata bañando y polis mester a warda basta rato. Despues di esey e dama chauffeur a sali y a bisa e polisnan cu no e no a dal ningun palo di lus. E dama a keda insisti cu no y a obliga e oficial di trafico busca un takelwagen hiba e auto na e sitio y investiga na e sitio ey con e accidente a sosode. Tabata tin 2 testigo cu a admiti di a wak con e accidente a pasa tambe na e sitio. Pero asina mes e dama a nenga. Ta te na momento cu polis a coy un pida di e lens di e lus di auto kibra cu tabata tin eybao na e sitio y un waya cu connector di e lus e dama aunke ta bisa e no ta corda pero a bin acepta alfinal cu asina e lo ta anto. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Elmar mester a presenta na e sitio pa cambia e palo di lus tur kibra.