Polis a atende un caso di maltrato cu parce cu esaki no ta e prome biaha!

Diabierna atardi a drenta informe di un caso di posibel secuestro na Alto Vista, mesora a dirigi patruyanan den e direccion ey. Na caminda pa e sitio a drenta mas informe di cu un mucha homber tabata tin un dama den un Nissan Sentra contra boluntad di e dama y na altura di un cas na Alto Vista a pusha e dama for di e auto y a sigui core bay. Pa suerte un patruya a topa cu e Nissan Sentra aki na altura di Sabana Liber y a para esaki. Esey tabata e auto cu a benta e dama for di dje na Alto Vista mesora a detene mientras a hiba e victima na warda di Shaba a ambulans bin revisa e victima mientras e sospechoso tambe a ser hiba na warda di polis na Shaba. Eynan na warda recherche a sigui cu e investigacion di e caso aki cual no ta secuestro pero un otro caso di maltrato informacion adicional ta indica cu esaki no ta e prome biaha cu e mucha homber ta maltrate.