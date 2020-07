Interupcion di e servicio di ‘BO impuesto’ debi na trabaonan di mantencion

Posted in

E portal “BO impuesto” lo no ta accesibel diadomingo, dia 19 di juli 2020, di 7:30am pa 2:00pm.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta participa cu debi na trabounan di mantencion e portal “BO

impuesto’’ lo no ta accesibel riba diadomingo dia 19 di juli 2020, di 7:30am pa 2:00pm. E trabounan di

mantencion planea ta di vital importancia pa por keda brinda tur nos contribuyentenan comercial cu ta haci uzo

di e portal un servicio optimal y sigur. Despues di e dicho mantencion aki “BO impuesto” lo ta disponibel manera

custumber den siman pero tambe den weekend pa asina facilita y duna tur contribuyente e oportunidad amplio

pa por atende cu nan debernan di impuesto. E orario di acceso na e portal “BO impuesto” ta tur dia di 7 or di

mainta te cu 11 or di anochi.

Departamento di Impuesto ta pidi tur contribuyente pa tene cuenta cu e participacion aki y ta disculpa pa cualkier

inconveniencia ocasiona.

Gerencia di Departamento di Impuesto

17 di juli 2020