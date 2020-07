Atraco arma na Jucuri, 2 atracador habla spaño cara tapa y cu arma di candela

Posted in

E atracadornan a benta e dama abao y a bay cu mas di 3 mil florin y joyas!









Diahuebs anochi a drenta informe di un caso di atraco na un cas na Jucuri, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di atraco cu a sosode como 20 pa 30 inuut promer cu e patruya a yega. 2 Persona masculino habla spaño a drenta cu arma den man di cual un di nan a bente abao esaki tabata bisti cu carson tipo joggers shinishi scur y un sweater shinishi scur y bisti cu un keds adidas shinishi cu preto. E tipo aki tabata di 1,75 meter halto y color bruin cla. E otro atracador si e no ta corda con e tabata bisti.

Diahuebs anochi pa 9: 50 central ta wordo notifica di un atraco arma a tuma lugar na un cas na Jucuri.

Na yegada di e patruya por a compronde cu dos hende homber cara tapa tur dos cu arma di candela a drenta e cas y a atraca un señora.

Tur dos atracado ta papia spaño. Un di e atracador tabata tin carson shinishi scur bisti y keds shinishi cu preto color , di cuero bruin y estatura di mas o menos 1.75 meter.

E atracadornan lo mester a bay cu placa ( mas o menos afl 3000,-) y joyas. No por bisa si nan lo a huy na pia of a haci uso di auto pa cu esaki.

Atraco team a presenta na e sitio pa cuminsa e investigacion . Polis technico y tambe slachtofferhulp a presenta.

Cuerpo policial ta haci un apelacion pa es cu a wak algo of sa algo jama e tiplijn di polis cu ta 11141.