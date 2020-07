Un yamada na nos hobennan: den vakantie por sali midi matanan y registra esakinan

ORANJESTAD – Durante e vakantie aki, hopi famia a dicidi pa un staycation. Pues nan ta keda na Aruba mes y haci diferente actividadnan hunto cu famia. Hopi famia a opta pa bay cana den naturalesa, bay lama, bishita nos herencianan cultural y hopi mas. Tambe tin diferente campnan pa nos muchanan y hobennan na unda nan por a siña mas di Aruba su bunitesa natural. Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a haci un yamada na nos hobenan pa haci uzo di dos encuesta durante nan excursionnan pa yuda colecta datonan cu participacion di publico, un citizens scientific project.

Un encuesta relaciona cu midimento di e matanan rond di Aruba. Haciendo esaki, nos por establece e diferente matanan na Aruba cu lo por tin proteccion caba of por haya proteccion den futuro door di nan caracteristicanan di tamaño por ehempel. Y e otro ta un encuesta pa registra Shoco of nan neishi. Esaki por yuda pa haya e datonan real y tambe DNM por bay pone borchinan di advertencia.

Midi nos matanan: https://arcg.is/1n154a Encuesta di shoco: https://arcg.is/0bHDLu

Loke ta trata e encuesta pa registra midimento di mata, tin algun rekisitonan extra cu por ta interesante pa nos hobenan. E rekisito ta pa midi e omtrek di e mata, cuminsando cu midi for di suelo uzando un meetlint of meetlat, 1 meter 50 for di vloer. Tambe mester pasa e meetlint rond di e troncon pa haya e midi di e mata na e haltura ey. Saca un potret di e mata, su blachi tambe di e mata su fruta of flor; esaki ta yuda nos verifica e mata identifica.

Pa loke ta trata encuesta di e Shoco, ta pidi pa pone e localidad y tambe e potretnan di e shoco of di su neishi of di tur dos. Una vez cu DNM ta haya e informacion, nos lo por verifica esaki pa pone e borchinan di advertencia.

Nos ta spera cu e hobennan y esnan cu a keda Aruba por disfruta di nos naturalesa durante nan vakantie. Tambe ta pidi encarecidamente pa respeta nos recursonan natural. Aprecia tur cos, pero hiba nada cu bo, solamente bunita recuerdonan of potretnan. Ta recorda un y tur cu Aruba tin 18 area protehi pa nan flora y fauna presente. Ademas, tin 4 parke Marino cu mester keda protegi y un lista largo di flora y fauna protegi pa ley. Teniendo nos mes na e regulacionnan, nos por garantisa nos futuro generacionnan un naturalesa cu nan por aprecia y disfruta.