Prome Minister Evelyn Wever-Croes: NOS LO SALI DI E CRISIS AKI Y BIN BEK NA UN ARUBA FUERTE CU UN ECONOMIA Y AUTONOMIA MAS FUERTE

Den su reflexion na final di Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diaranson anochi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes encurasha pueblo di Aruba pa no laga niun hende convence nos cu nos no por. Nos lo sali di e crisis aki y bin bek na un Aruba fuerte cu un economia y autonomia mas fuerte

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Mi kier para keto un rato na un desaroyo cu mi a constata den comunidad. Mas bien un reflexion cu den e ultimo tempo nos ta tende hende ta bisa cu nos a faya como pais, cu nos mes no por. E ta manera un tendencia pa pone nos kere cu nos no por.

Cuminsando e etapa nobo aki den e lucha contra Covid crisis, laga nos no permiti nungun hende hinca den nos cabes cu nos no por pasobra nos por y nos lo vence e crisis aki. Bo ta tende tin biaha nan ta bsia nos a faya den maneho di nos pais y p’esey mester laga otro tuma over, mester laga Hulanda tuma over. Nan ta bisa nos a faya den finansas publico di nos pais y p’esey nos tin cu laga otronan haci’e.

Prome, mi no ta kere esaki y por prueba esaki cu echonan. Berdad den pasado tawata tin momentonan cu a bay bon y otronan cu a bay menos bon. Sinembargo nos tawata na caminda pa cambia direccion y coregi cosnan cu por a bay malo. Aña pasa, 2019, nos a cera aña cu un surplus den nos presupuesto di 14 miyon y e aña aki, 2020, prome cu Covid, nos tawata tin un surplus di 40 miyon. Berdad Covid a dal nos pero no por bisa cu nos a faya. Aruba a atende cu e crisis aki miho cu hopi pais. Te hasta cu paisnan mas grandi y mas poderoso cu tin mas fondo cu nos.

Nos a tende tambe cu como pais nos a faya pasobra nos no ta combati corupcion y p’esey nos mester laga Hulanda tuma over of otro hende tuma over. Esey tampoco ta berdad. Claro cu nos pais tin problema di corupcion mescos tur otro pais, Hulanda sigur. Pero nos a demostra tambe cu nos tin un Ministerio Publico cu ta atende cu e corupcion y ta investiga y esey ta e factor cu ta determina si como pais bo ta atende cu corupcion si of no.

Pues ora nan bisa bo politiconan a faya, gobiernonan a faya, ta berdad, tawata tin fayo y mester semper admiti erornan. Pero bo mester admiti tambe cu Gabinete Wever-Croes tawata hibando Aruba su finansas riba un caminda sostenibel y duradero.

Manera ma bisa, Covid a dal nos hopi duro. Mundialmente el a dal duro y nos ta depende di turismo y talves p’esey e la dal nos mas duro. Sinembargo e ta temporal. Aworaki nos economia y finansas ta den un estado hopi critico pero e ta temporal. Cu nos mester di ayudo, sigur cu si. Den bida hasta e personanan mas independiente y mas fuerte tin biaha mester di ayudo. Y esaki no kiermeen cu nos a faya. Admiti cu bo mester ayudo of pidi ayudo ta demostra cu bo kier lanta para bek.

Y mi ta sigur, mirando tur loke ta pasando den nos pais awor cu e etapa nobo aki, mirando cuanto entusiasmo y compromiso nos hendenan ta demostrando den ricibi nos turistanan, dunando nan un bon servicio sabiendo tur riesgo, mi tin tur confiansa cu nos lo ta hopi exitoso di awor bay padilanti.

Awor ainda berdad e temponan ta dificil pero no laga niun hende bisa bo cu nos no por. Nos por y nos lo vence e crisis aki, nos lo sali di esaki y bin bek na un Aruba fuerte cu un economia y autonomia mas fuerte”.