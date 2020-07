Booshi Wever: SI BO KIER HUNGA SCHAAK MESTER PERCURA PA DI ANTEMANO BO NO TA SCHAAKMAT!!

Hulanda a haci entrega di condicionnan severo, muy en particular 2 decretonan di Reino cu de facto ta nifica cu nos lo perde nos autonomia. Nos por a tuma nota cu gobierno di Aruba ta analisando e detayenan di e decretonan aki, loke den nos concepto ta sumamente peligroso. Enbes cu for di un principio rechasa categoricamento cualkier intento minimo pa mishi cu e autonomia cu Aruba tin conforme nos Status Aparte, a comete e eror di habri e porta “op een kiertje”! Ora cu un asunto ta encera principio y honor di un pais, anto mesora mester usa e palabra “indiscutibel”! E momento cu bo permiti di cuminsa papia riba detayes caba bo ta drenta den e hanchi di ENTREGUISMO. Historia a mustra cu entreguismo a sosode den pasado caba, entre otro na october 1993, despues na 2014, na november 2018 y na 2020.

Historia a mustra cu nunca un pais colonisador a decolonisa su colonianan boluntariamente. Ta ora cu e no por a keda abusa y cu e colonianan a cuminsa grita pa nan libertad, e paisnan colonisador contra nan gana a cuminsa laga los, cu of sin violencia y guera. Hulanda a hay’e obiga pa decolonisa, pero no a perde e mentalidad colonisador, aunke kier aparenta otro. For di añanan nobenta bin ariba, Hulanda a manera “her-ontdek” e paisnan den Caribe. Nos posicion geo-grafico a bira interesante atrobe. Y su afan pa mete a cuminsa bira mas obvio. Enbes di a bisa nan cu cualkier metemento ta “indiscutibel” nos mes a habri e porta “op een kiertje”! Poco poco Hulanda a keda pusha y cada bes ta habri e porta un tiki mas, usando e “saco di placa” cu a remplasa e “kraaltjes en spiegeltjes” di antes.

E necesidad financiero prome cu covid-19 tabata grandi y e pandemia a haci cu e necesidad financiero a bira mas obvio y hopi mas urgente. E mentalidad di un colonisador tambe a bira obvio y loke ta di lamenta ta cu enbes cu Aruba a para riba cu e yudansa mester ta basa riba articulo 36, un biaha mas a permiti pa Hulanda habri e porta “op een kiertje”!

Un motibo cardinal pa intervencion hulandes tin di haber cu nos no a madura como pais. Nos NO kier goberna nos pais drechi y NO kier cumpli cu loke tur paisnan moderno y desaroya ta haci, esta introduci reglanan estricto di BON GOBERNACION, Aruba a keda usa cifranan NO realistico NI “zuiver” y ta keda yena e aparato gubernamental. Hasiendo esaki nos mes ta percura cu Hulanda por obliga nos di habri e porta “op een kiertje”. Awor ta parce cu Hulanda kier habri e porta hancho pa en todo caso den 7 aña e por ta “heer & meester” conforme e 2 decretonan di Reino.

Hulanda a opera di un manera magistral. A percura cu e 3 paisnan caribense ta dividi y a cuminsa duna Aruba un “zoet houdertje” door di tira tur culpa riba AVPOR pa nos problema financiero, exonerando nan mes di cualkier co-culpabilidad! Un tactica di un abusador esta “verdeel & heers” y lamentabelmente Aruba a cay den nan trampa. Nos no mag di lubida cu durante e prome tranche Hulanda no a expresa confiansa den e maneho di e gobierno di Aruba. A duna p.e. St. Maarten mas placa cu Aruba y a pone mas condicionnan. Aruba a usa un tactica di e prome minister anterior y a asumi e rol di “het braafste meisje van de klas” pa por a haya e segundo tranche. Korsou y St. Maarten no a cumpli y como “straf” no a haya e segundo tranche ainda. Ora cu nos a kere cu ta di berdad Hulanda a sorpresa nos cu algun condicionnan absurdo, nos a bin tende y lesa cu ta for di basta tempo caba ta papiando tocante di e 2 decretonan di Reino aki. E momento cu bo cuminsa papia (e porta “op een kiertje”) riba algo cu ta di principio bo a comete un “blunder”. Den su rol di “het braafste meisje van de klas” e PM di Aruba a suplica Hulanda pa mas tempo pa e papia di e detayenan y pa e convence “su achterban” cu e plan macabre aki ta pa kita e hamber di e pueblo Arubano.

Nos ta tuma nota cu nos PM ta cuminsa na purba di hustifica e 2 decretonan di Reino dor di e.o. bisa cu e RFT lo ta otro cu esun ofeci na e otro partners y pasobra a logra pa 1 experto local lo ta den e gobierno/Parlamento di CHE.. Den nos papiamento crioyo nos ta bisa cu aki Hulanda a usa e tactica di tira “CHINITA PA GARA JUANITA”!! E CHE ta dirigi totalmente dor di Hulanda y cu lo sirbi solamente e interes di Hulanda y NO di Reino. Na Aruba nos lo bay tende cu na un gran forma a logra pa un local drenta den e CHE of cu nos decreto di Reino no ta mescos cu esun cu ta conta pa e otro partners, pero en realidad Hulanda a haya su gana. Ta p’esey UPP ta para ariba cu NO mester a papia riba e detayenan mes, mester a simpelmente bisa Hulanda cu tornomento di nos autonomia conforme nos Status Aparte ta “INDISCUTIBEL”!! Pero mirando reaccion di PM awe cu mayoria di e puntonan e por biba cu ne y ta kere cu su gabinete tambe por biba cu ne pa loke ta resta di nan periodo, pa nos parce cu ya caba tin un desicion, pues parce cu ya caba nos ta SCHAAKMAT.

Pero ta prefera di entrega nos autonomia den lugar di mara bo propio mannan y di tur politico introduciendo e reglanan estricto di Bon Gobernacion.

Asina ey haci di nos Status Aparte un Status Aparte- plus y hasi nos MERECEDOR berdadero di nos Status Aparte.

Partido UPP

Booshi Wever

16 di juli 2020