A traspasa maneho di 16 areanan proteha pa Fundacion Parke Nacional Aruba

Saliñanan y rooi lo wordo maneha conhuntamente cu DOW

E siman aki a tuma luga un momento historico sumamente importante pa Aruba.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp conhuntamente cu Natasha Silva (General Manager Fundacion Parke Nacional Aruba) y Frank Benita (Hoofd Beheer Waterschappen), a firma e Decreto (Landsbesluit) traspasando e maneho di e 16 areanan di naturalesa proteha, pa Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA). E zonanan cu tin Rooi y Saliña lo tin un maneho conhunto entre FPNA y DOW.

Trayectoria

5 di Mei 2020 Minister Marisol Lopez – Tromp a firma e Decreto Ministerial Gubernamental caminda cu a concretisa e proteccion di e 16 areanan cu gran balor di flora y fauna na Aruba. E proceso aki tabatin un trayectoria basta largo cu a inicia for di aña 2013, a traves di un mocion entrega pa proteha e areanan aki. E tempo ey Minister Lopez – Tromp como Parlamentario a firma na fabor di e mocion, awor como Minister encarga cu Medio Ambiente, el a finalisa e trayecto ey.

Cu e traspaso di maneho di e 16 areanan pa FPNA, ta duna contenido na e proceso aki cu pa basta aña tabata andando, na bienestar di nos flora y fauna.

Por ultimo Minister Lopez – Tromp a enfatisa cu ta sumamente importante pa comunidad ta consciente di e rikesa y balor natural di nos isla. Pesey ta importante pa sigui e reglanan di locual cu mag of no mag den e areanan aki por medio di borchinan cu indicacion. Si nos no cuida e areanan di balor aki, tur lo wordo destrui y nos lo perdenan.